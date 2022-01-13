Общество

Пензенцам предложили помочь экологам в подсчете уток

Печать

Утки счет любят. В Пензенской области учтут водоплавающих птиц, которые с наступлением холодов не покинули Сурский край. Экологическую акцию под названием «Серая шейка» проводит местное отделение Русского географического общества.

«Профессиональные орнитологи считают птиц, чтобы понять, насколько здорова и устойчива экосистема, где они остаются в зимний период времени», - сообщил председатель фенологической комиссии Пензенского отделения РГО Владимир Соколов.

В течение двух дней, в субботу и воскресенье, 15 и 16 января, все желающие смогут помочь экологам. Для этого достаточно прийти на водоем и переписать уток, которые плавают в полынье или сидят на льду.

В регионе подобные акции начали проводить с января 2015-го. С каждым годом их поддерживало все больше энтузиастов.

«На территории нашего города и области сейчас работает несколько пунктов, которые занимаются учетом и считают водоплавающих. Далее эта информация систематизируется, присылается в наши региональные отделения и отсылается в Союз охраны птиц в Москве, чтобы собрать общие сведения», - пояснил представитель Пензенского отделения Русского географического общества Арнольд Айдинян.

Никаких прогнозов специалисты стараются не делать. Невозможно предугадать, сколько уток осталось зимовать в этом году в Сурском крае. Но, к примеру, в 2021-м защитники природы насчитали около 500 птиц, а в 2017-м - 1 700.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
0
0
0
0
 
Гость||

Утки засрали в Заречном весь пруд,невозможно купаться! Их гнать надо!

Гость||

Айдинян Арнольд -лишь бы не работать, а уток считать. Хорошо устроился

Гость||

Уток хорошо бомжи считают и щипят...

Гость||

У меня у тёщи одна под кроватью есть.

Гость||

По уткам судить о здоровье экосистем? Да они практически в любой большой незамерзающей луже могут жить,где кроме них и бактерий все подыхает. Экологи,блин.

Гость||

Гость писал(a):

Утки засрали в Заречном весь пруд,невозможно купаться! Их гнать надо!
я бы их не гнал а жарил

Гость||

Гость писал(a):

Уток хорошо бомжи считают и щипят...
а причем тут бомжи, утячье мясо сейчас не дешманское в магазах, сам бы иной раз думаю а не пощипать бы их

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте