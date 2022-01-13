Пензенцам предложили помочь экологам в подсчете уток

13.01.2022 | 19:58

Утки счет любят. В Пензенской области учтут водоплавающих птиц, которые с наступлением холодов не покинули Сурский край. Экологическую акцию под названием «Серая шейка» проводит местное отделение Русского географического общества.

«Профессиональные орнитологи считают птиц, чтобы понять, насколько здорова и устойчива экосистема, где они остаются в зимний период времени», - сообщил председатель фенологической комиссии Пензенского отделения РГО Владимир Соколов.

В течение двух дней, в субботу и воскресенье, 15 и 16 января, все желающие смогут помочь экологам. Для этого достаточно прийти на водоем и переписать уток, которые плавают в полынье или сидят на льду.

В регионе подобные акции начали проводить с января 2015-го. С каждым годом их поддерживало все больше энтузиастов.

«На территории нашего города и области сейчас работает несколько пунктов, которые занимаются учетом и считают водоплавающих. Далее эта информация систематизируется, присылается в наши региональные отделения и отсылается в Союз охраны птиц в Москве, чтобы собрать общие сведения», - пояснил представитель Пензенского отделения Русского географического общества Арнольд Айдинян.

Никаких прогнозов специалисты стараются не делать. Невозможно предугадать, сколько уток осталось зимовать в этом году в Сурском крае. Но, к примеру, в 2021-м защитники природы насчитали около 500 птиц, а в 2017-м - 1 700.