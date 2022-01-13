Число заражений коронавирусом в регионе превысило 104 000

13.01.2022 | 13:15

В четверг, 13 января, в Пензенской области подтвердилось 160 случаев коронавирусной инфекции. Суточные показатели заболеваемости вернулись к тем, что наблюдались в начале июля.

Как сообщили в региональном оперативном штабе, новые пациенты прибавились в Пензе (82), Пензенском (18), Бессоновском (14), Иссинском (10) районах.

Менее 10 случаев зафиксировано в ЗАТО Заречный, Мокшанском, Нижнеломовском (по 5) районах, а также в Земетчинском, Наровчатском (по 4), Спасском (3), Лунинском, Тамалинском, Шемышейском (по 2), Бековском, Колышлейском, Сердобском, Башмаковском (по 1).

Общее количество заразившихся в регионе достигло 104 132.

За минувшие сутки медики выписали 668 человек, всего с начала эпидемии коронавирус побороли 91 806 пациентов. Зарегистрировано 7 новых смертей, общее число скончавшихся составило 4 750.