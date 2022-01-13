Общество

Число заражений коронавирусом в регионе превысило 104 000

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В четверг, 13 января, в Пензенской области подтвердилось 160 случаев коронавирусной инфекции. Суточные показатели заболеваемости вернулись к тем, что наблюдались в начале июля.

Как сообщили в региональном оперативном штабе, новые пациенты прибавились в Пензе (82), Пензенском (18), Бессоновском (14), Иссинском (10) районах.

Менее 10 случаев зафиксировано в ЗАТО Заречный, Мокшанском, Нижнеломовском (по 5) районах, а также в Земетчинском, Наровчатском (по 4), Спасском (3), Лунинском, Тамалинском, Шемышейском (по 2), Бековском, Колышлейском, Сердобском, Башмаковском (по 1).

Общее количество заразившихся в регионе достигло 104 132.

За минувшие сутки медики выписали 668 человек, всего с начала эпидемии коронавирус побороли 91 806 пациентов. Зарегистрировано 7 новых смертей, общее число скончавшихся составило 4 750.

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Гость||

Так, вы там что, совсем мышей не ловите? По центральным каналам вовсю пугают омикроном, а у этих заболеваемость падает! Немедля привести статистику в соответствие с указаниями!

Гость||

Гость писал(а):

> Так, вы там что, совсем мышей не ловите? По центральным каналам вовсю

> пугают омикроном, а у этих заболеваемость падает! Немедля привести

> статистику в соответствие с указаниями!

Пишет мракобес-провокатор

Гость||

лживая статистика

Гость||

Гость писал(а):

> лживая статистика

Мнение мракобеса

Гость||

Пора отменять ограничения

Гость||

Постройте небольшой крематорий,хоть для инфекционных трупов за счёт бюджета.

Кому выгодно распространение заразы и увеличениние смертности населения?

Сделайте красивые,ухоженые колумбарии... в Чемодановке и на Н- Западном кладбищах,в Бессоновке и Терновке. Если будет уход,то всё окупится.

Роспотребнадзор не контролирует захоронение инфекционных трупов.

Гость||

Начинаааается... Тьфу.

Гость||

Погодите, властям ещё старый новый год и крещение надо провести, нарисовать красивую картинку прЕкРасной жизни населения и фотоотчёты, а потом уж и повышать можно будет.

Гость||

Гость писал(a):

пугают омикроном, а у этих заболеваемость падает!
как какая ни будь жена депутатика подцепит омикрон тогда и у нас он объявиться

Гость||

А вот год назад в этот же день тогда когда был опасный быстро распространяющийся вирус но не было еще вакцинок умерло только двое.

penzainform.ru писал(a):

3.01.2021|19:03Печать

В Пензенской области выросло число жертв коронавирусной инфекции. В среду, 13 января, оперштаб сообщил о двух новых летальных случаях (теперь подтверждено 347).

Гость||

Тута новостили что с марта 2020 по 30 мая 2021г. умерло только 803 жителя области - за 14 месяцев.

А вот потом почти за 8 месяцев умерать стали шустрее по чему то почти 3 900 жителей .

Гость||

За крематорий походу тоже он топит.

Маньяк,мать его ити.)))

Гость||

За крематорий походу тоже он топит и за тех,кто против жижи.

Маньяк,мать его ити.)))Инвалид головного мозга,на все четыре стороны....

Гость||

Не ругайте его. Он тут дорогу на Пазелки 2 года пробивал, дотошный и занудный.

Гость||

Гость писал(a):

За крематорий походу тоже он топит.

Маньяк,мать его ити.)))

Инвалид головного мозга,на все четыре стороны....

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Имя: Гость
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