«Дамате» исполнила мечты ребят из детских домов

12.01.2022 | 14:53

В Пензе прошла благотворительная акция «Елка желаний» для воспитанников детских домов. Организатором мероприятия выступили волонтеры группы компаний «Дамате».

Ребятам передали более 170 подарков.

Для «Дамате» стало доброй традицией оказывать помощь воспитанникам детских домов и ребятам из семей с трудным материальным положением.

Благотворительная акция «Елка желаний» была запущена в декабре. Для этого создали специальный сайт, где любой сотрудник «Дамате» мог выбрать подарок и передать его волонтерам, которые затем вручили презент ребенку.

Работники «Дамате» исполняли мечты и желания воспитанников Пензенского областного социально-реабилитационного центра для детей и молодых инвалидов. В агрохолдинге отметили, что акция стала популярной среди сотрудников из всех регионов присутствия компании, Москвы, Пензы, Ростова, Северо-Кавказского федерального округа.

За две недели для акции собрали около 200 различных подарков, среди них наборы для творчества, моделирования из глины и дерева, материалы для шитья и рукоделия, настольные игры, детская косметика, краски и бумага, средства личной гигиены.

Волонтеры доставили подарки адресатам, детям от 2 до 17 лет, в дни празднования Рождества. Ребята получили то, о чем писали в своих письмах Деду Морозу.

«Елка желаний» - марафон добра, который помогает ребятам, оставшимся без родителей, поверить в чудо и волшебство. В компании «Дамате» считают, что исполнить детскую мечту несложно. Агрохолдинг планирует и дальше заботиться о будущих поколениях, оказывая поддержку нуждающимся детям.