Общество

За новогодние каникулы в регионе задержали 156 пьяных водителей

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Более 4 000 административных правонарушений выявили сотрудники регионального управления ГИБДД на дорогах Пензенской области за период новогодних каникул. При этом 156 водителей задержали за управление транспортными средствами в состоянии опьянения. Из них 14 сели за руль нетрезвыми повторно в течение последних 12 месяцев.

«При проведении мероприятий осуществлялись массовые проверки транспортных средств и водителей с целью выявления грубых нарушений правил дорожного движения, способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий», - сообщил заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Пензенской области Сергей Агеев.

Инспекторы ГИБДД остановили на дорогах региона 88 человек, управлявших техникой и при этом вообще не имеющих прав. А 27 водителей ранее были их лишены.

«Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения с уважением относиться друг к другу и неукоснительно соблюдать требования правил дорожного движения. Помните, что от ваших действий на дороге зависит не только ваша жизнь, но и жизни окружающих», - подчеркнул Сергей Агеев.

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Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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Гость||

Я лучше курану

Гость||

Праздник не дадут нормально отметить,пацанам уже за пивом доехать нельзя.Я в шоке.

Гость||

Так мы поняли,что поймали алкашей да еще повторно и сто дальше? Пожурили и все? Нам эта фигня неинтересна, вот если бы посадили на год каждого пьянчугу тогда да, интересно, а так пустота и только!

Имя: Гость
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