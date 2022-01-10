За новогодние каникулы в регионе задержали 156 пьяных водителей

10.01.2022 | 19:29

Более 4 000 административных правонарушений выявили сотрудники регионального управления ГИБДД на дорогах Пензенской области за период новогодних каникул. При этом 156 водителей задержали за управление транспортными средствами в состоянии опьянения. Из них 14 сели за руль нетрезвыми повторно в течение последних 12 месяцев.

«При проведении мероприятий осуществлялись массовые проверки транспортных средств и водителей с целью выявления грубых нарушений правил дорожного движения, способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий», - сообщил заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Пензенской области Сергей Агеев.

Инспекторы ГИБДД остановили на дорогах региона 88 человек, управлявших техникой и при этом вообще не имеющих прав. А 27 водителей ранее были их лишены.

«Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения с уважением относиться друг к другу и неукоснительно соблюдать требования правил дорожного движения. Помните, что от ваших действий на дороге зависит не только ваша жизнь, но и жизни окружающих», - подчеркнул Сергей Агеев.