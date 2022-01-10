Приложение «Новикомбанка» вошло в число лучших

10.01.2022 | 13:46

«Новикомбанк» принял участие в исследовании мобильных банков, которое ежегодно проводит digital-агентство Go Mobile.

Эксперты проанализировали мобильные приложения и креативную коммуникацию финансовых учреждений. В отчет вошли оценки 35 банков по 18 критериям и 107 показателям.

По итогам исследования «Новикомбанк» попал в топ-15 рейтинга «Лучшее мобильное приложение» по функционалу и пользовательскому опыту. Специалисты также отметили рост аудитории приложения банка.

Аналитики Go Mobile оценили UX мобильных приложений по отдельным категориям. «Новикомбанк» занял ведущие позиции по качеству пользовательского опыта по ряду направлений.

В частности, эксперты пришли к выводу, что из всех исследуемых банков функция блокировки карты лучше всего реализована в мобильном приложении «Новикомбанка». Клиенты в случае утери или кражи карты могут за секунды заблокировать ее в мобильном банке.

В рейтинге по количеству установок приложения «Новикомбанк» занял 2-е место: аудитория финансового учреждения за 2020-2021 год увеличилась на 1 671,8%. Позитивная динамика обусловлена темпами развития розничного банковского бизнеса.

За удобный доступ к истории транзакций «Новикомбанк» получил 5-е место. В категории «Оплата связи и коммунальных услуг» учреждение оказалось на 6-м месте среди исследуемых банков. Высокой оценки экспертов удостоилась функция поиска оплачиваемых услуг и возможность оплаты квитанций по QR-коду.

«Мобильное приложение «Новикомбанка» получило высокие оценки экспертов, так как мы регулярно обновляем и улучшаем его функционал. Сейчас в мобильном банке можно подать заявку на кредитный продукт, оформить вклад, погасить кредит, сделать быстрый перевод, купить валюту, получить консультацию специалиста и не только. Удобство, простота использования и безопасность - это ключевые параметры, на которые мы ориентируемся при модернизации приложения. Мы видим, что наши клиенты активно используют дистанционные сервисы для взаимодействия с банком», - отметил заместитель председателя правления «Новикомбанка» Герман Белоус.

В итоговом рейтинге «Лучшее мобильное приложение по функционалу и клиентскому опыту (UX)» «Новикомбанк» занял 14-е место из 35.

В исследовании отмечается, что приложение - это основной канал взаимодействия с клиентами в банковской сфере. Поэтому финансовые учреждения стремятся упростить клиентский опыт, улучшая UX на сайтах и в приложениях.

АО «АКБ «Новикомбанк» основано 25 октября 1993 года. Генеральная лицензия № 2546 от 20 ноября 2014 года. Включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 02.12.2004 под номером 254.