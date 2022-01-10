Обнародована суточная статистика заболеваемости COVID-19 в области

10.01.2022 | 13:24

В понедельник, 10 января, региональный оперативный штаб обнародовал суточную статистику заболеваемости коронавирусом в Пензенской области.

За минувший день в регионе выявили 163 случая COVID-19. Общее количество заразившихся составило 103 648.

Новые пациенты - жители Пензы (105), Пензенского (21), Каменского (11) районов, ЗАТО Заречный (5).

Также случаи коронавируса зафиксированы в Земетчинском (5), Бессоновском (4), Мокшанском, Шемышейском (по 3), Сердобском (2), Лунинском, Малосердобинском, Наровчатском, Нижнеломовском (по 1) районах.

За сутки медики выписали 613 человек, всего с начала эпидемии опасный вирус побороли 89 853. Зарегистрировано 13 новых смертей, общее число погибших достигло 4 727.