Обнародована суточная статистика заболеваемости COVID-19 в области

В понедельник, 10 января, региональный оперативный штаб обнародовал суточную статистику заболеваемости коронавирусом в Пензенской области.
За минувший день в регионе выявили 163 случая COVID-19. Общее количество заразившихся составило 103 648.
Новые пациенты - жители Пензы (105), Пензенского (21), Каменского (11) районов, ЗАТО Заречный (5).
Также случаи коронавируса зафиксированы в Земетчинском (5), Бессоновском (4), Мокшанском, Шемышейском (по 3), Сердобском (2), Лунинском, Малосердобинском, Наровчатском, Нижнеломовском (по 1) районах.
За сутки медики выписали 613 человек, всего с начала эпидемии опасный вирус побороли 89 853. Зарегистрировано 13 новых смертей, общее число погибших достигло 4 727.
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Эээээ штаб. Закон о куриных кодах 1 февраля примут. Вам к этому сроку надо опят к 300 поднимать а вы снижение показываете. Пора, пора уже кукарекать что народ за праздники нагулял.