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Общество

Пензенцам пообещали продлить работу автобусов до 23:00

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Пензенец на странице губернатора Олега Мельниченко в социальной сети Instagram возмутился тем, что в областном центре транспорт не ходит после 22:00.

«Зимой с Терновки невозможно уехать в центр вообще на протяжении 5 лет», - высказался подписчик.

Ему ответил представитель министерства цифрового развития, транспорта и связи области.

«Режим работы маршрутов города действительно предусматривает расписание до 22 часов. В планах - расширение временных рамок движения автобусов до 23:00», - гласит сообщение.

Когда планы будут воплощены, в ответе не указано.

С 1 января полномочия по организации транспортного обслуживания населения в Пензенской городской агломерации перешли правительству региона. Власти планируют реализовать транспортную реформу, пересмотреть существующие маршруты, создать новые пересадочные узлы, ввести регулируемый тариф на проезд.

Кроме того, будут закуплены новые автобусы на газомоторном топливе, тестирование некоторых моделей началось в конце 2021-го.

Реализовать проект планируют в 2022-2023 годах. Его стоимость - 6,4 млрд рублей, половину суммы составят бюджетные средства.

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Гость||

До 22.00 нормально,а уж если задержался,есть такси.

Гость||

Что за идиот мог такое ляпнуть, что в городе можно уехать на маршрутке до 22 часов?Их в 20:00 нет почти нигде.А в субботу и воскресение большинство маршруток вообще до 18-00 работают.

Гость||

И стоимость проезда пусть сделают по 98 рублей за поездку. Давно пора.

Гость||

А какой смысл их пустые гонять ? Из-за 2 человек ?

Гость||

Как вариант с 21ч повышенный тариф.....

Гость||

обещанного 3 года ждут, а судя по тому кто сидит в правительстве пензенской области, ждать придётся лет 10))

Гость||

Гость писал(a):

До 22.00 нормально,а уж если задержался,есть такси
а что нормально то??????? в нищие 90 е автобусы ходили до 24 часов и гораздо их больше было

Гость||

Гость писал(a):

А какой смысл их пустые гонять ? Из-за 2 человек ?
потому как так положено что бы была возможность уехать теоритическому пассажиру

Гость||

Маршрутчиков борзых козлов давно пора убрать, а их корыта в утиль, достаточно даже не 100, а 80 болшегрузов

Гость||

Не надо “гонять», надо вывесить на всех остановках таблички с указанием времени и номера маршрута (а не интервалов) и требовать транспортников его выполнять. И так с 20.00 (когда уже нет пробок)до времени окончания работы. Люди будут знать к какому времени подходить

Гость||

Гость писал(a):

А какой смысл их пустые гонять ? Из-за 2 человек ?
Такое можно сказать только по глупости. Это пишет человек, которой ночью может сходить в магазины, которые работают КРУГЛОСУТОЧНО, это говорит человек, который КРУГЛОСУТОЧНО пользуется услугами связи, может обратиться в круглосуточные больницы и так далее. Такова специфика их работы. Есть часы наибольшей нагрузки, а есть - наименьшей. Пусть хоть однажды перед носом этого "гостя" после 22:00 закроют двери магазина, больницы, отключат связь.. А на его глупый вопрос - почему, ответять: "А какой смысл работать из-за 2 человек?"

Гость||

А ничего,что из-за теоритического пассажира тратится реальное топливо и плата водителю. Тогда и тариф надо менять.

Гость||

Гость писал(а):

> Что за идиот мог такое ляпнуть, что в городе можно уехать на маршрутке до

> 22 часов?Их в 20:00 нет почти нигде.А в субботу и воскресение большинство

> маршруток вообще до 18-00 работают.

В Ахуны после 19 часов проблематично уехать. Автобусы давно уже отменили, а маршрутки ходят как попало, останавливаются, где попало: на полосе движения, не доезжая до остановок, до посадочных площадок или проскакивают мимо остановок "ДК "Октябрь", "Площадь Ленина"... В часы "пик" пассажиры, как сельди в бочке. И никто из чинушек не желает упорядочить работу общественного транспорта. Им это не надо. Тела возят за счёт налогоплательщиков в служебном транспорте.

Гость||

Гость писал(а):

> А какой смысл их пустые гонять ? Из-за 2 человек ?

В часы "пик" их переполненные гоняют.

Гость||

Гость писал(a):

Такое можно сказать только по глупости. Это пишет человек, которой ночью может сходить в магазины, которые работают КРУГЛОСУТОЧНО, это говорит человек, который КРУГЛОСУТОЧНО пользуется услугами связи
Гость писал(a):
Такое можно сказать только по глупости. Это пишет человек, которой ночью может сходить в магазины, которые работают КРУГЛОСУТОЧНО, это говорит человек, который КРУГЛОСУТОЧНО пользуется услугами связи
а человек ли уже это вообще

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Имя: Гость
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