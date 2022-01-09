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Общество

Коронавирус в области: новые смерти и география случаев

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В воскресенье, 9 января, в Пензенской области подтвердилось 167 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

В суточную статистику вошли Пенза (113 новых пациентов), Каменский (13), Пензенский (10), Сосновоборский (9) районы.

Также заразившихся выявили в ЗАТО Заречный (5), Белинском, Тамалинском (по 3), Малосердобинском, Сердобском, Шемышейском (по 2), Башмаковском, Бековском, Бессоновском, Лунинском, Пачелмском (по 1) районах.

Общее число заражений в регионе достигло 103 485.

За минувшие сутки медики выписали 694 человека, всего с начала эпидемии выздоровело 89 240. Зарегистрировано 5 новых смертей, общее количество жертв коронавирусной пневмонии составило 4 714.

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Гость||

Новые смерти от ковида а я все живой, помогите кто нибудь мне от него отбросить копыта

Гость||

Гость писал(a):

Гость|09.01.2022 12:20|

Новые смерти от ковида а я все живой, помогите кто нибудь мне от него отбросить копыта

Ты, видимо, такой урод, что и чертям не нужен! Убейся головой об стену.

Гость||

12:20 Ты действительно хочешь отбросить копыта? Или думаешь, что раз ты живой, то ковида нет? Что за самомнение, что за зацикленность на себе? А ты в курсе, что даже чумой не все заражались?

Гость||

Вот и отметили днюху Ейшуа.

Гость||

В Казахстане вон какие волнения идут из-за ограничений по ковиду.

Гость||

Гость писал(a):

В Казахстане вон какие волнения идут из-за ограничений по ковиду.
Так то ж в Казахстане, а Пенза совсем другое дело.

Гость||

Ковид болезнь информационная. Нормальные людей им не болеют. Токмо обсмотревшиеся ящика.

Гость||

Почему родителям в школу и садик заходить нельзя, а на всякие вонючие мероприятия обязывают таскаться?

Гость||

А какой вирус смертельно опасный: опасный быстро распростроняющийся или дельта штамма или молниеностный?

Гость||

Самый опасный вирус «безмозглости» Вон даже казахи прозрели, не говоря об остальных европах

Гость||

Вирус не опасен для большенства жителей области всего из 1 300 000 жителей болело 103 485 а остальные по старинке если и болели на ногах перенесли или переболели. А закон природы слабый не выживает ни кто не отменял.

Имя: Гость
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