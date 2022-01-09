Коронавирус в области: новые смерти и география случаев

В воскресенье, 9 января, в Пензенской области подтвердилось 167 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.
В суточную статистику вошли Пенза (113 новых пациентов), Каменский (13), Пензенский (10), Сосновоборский (9) районы.
Также заразившихся выявили в ЗАТО Заречный (5), Белинском, Тамалинском (по 3), Малосердобинском, Сердобском, Шемышейском (по 2), Башмаковском, Бековском, Бессоновском, Лунинском, Пачелмском (по 1) районах.
Общее число заражений в регионе достигло 103 485.
За минувшие сутки медики выписали 694 человека, всего с начала эпидемии выздоровело 89 240. Зарегистрировано 5 новых смертей, общее количество жертв коронавирусной пневмонии составило 4 714.
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Новые смерти от ковида а я все живой, помогите кто нибудь мне от него отбросить копыта