Общество

В Терновке исполнили рождественские обрядовые песни

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С рождественскими обрядовыми песнями по Батумской улице в Терновке прошлась пензенская певица Татьяна Стаильская со товарищи. В двери к людям стучались, подарки просили, и так - от дома к дому. Под незатейливый аккомпанемент русских народных музыкальных инструментов шагали по району артисты - традиция такая.

«Каждый год так происходит. В основном мы еще не успеем даже встать с утра, а уже приходит кто-нибудь, в калитку стучится - и такие представления», - рассказал житель Пензы Максим Сайчев.

«Праздник, радостно на душе, весело! Не забывают нас, приходят», - отметила горожанка Ольга Павлова.

«Это наша культура, поэтому мы всегда приветствуем. Почему бы и нет?» - сообщил житель Пензы Юрий Павлов.

Издревле на Руси ряженые всегда были желанными гостями. Считалось, что вместе с ними к людям приходит разное добро.

«Желают в доме богатства, урожая, здоровья, благодати, поэтому ряженых всегда встречают, угощают», - пояснила певица Татьяна Стаильская.

В качестве гонорара за такие импровизированные концерты у порога артисты получают символическую плату. Чаще всего это сладости, реже - деньги. Заработанные гостинцы всегда забирают себе дети. После завершения колядования добыча делится между ними поровну.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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