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Общество

В регионе за сутки зарегистрировали 208 случаев коронавируса

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В воскресенье, 2 января, в области подтвердилось 208 случаев коронавирусной инфекции. Суточную статистику заболеваемости обнародовал региональный оперативный штаб.

Новые пациенты прибавились в Пензе (114), Каменском (28), Пензенском (19), Башмаковском (12), Бессоновском (11), Белинском (6) районах, ЗАТО Заречный (5), а также Лунинском, Неверкинском, Пачелмском (по 3), Иссинском (2), Никольском, Шемышейском (по 1) районах.

Общее число заразившихся в регионе достигло 102 163.

За минувшие сутки медики выписали 657 человек. Всего с начала эпидемии опасный вирус сумели побороть 84 532 жителя области. Зарегистрировано 10 новых смертей. Общее количество погибших от коронавирусной пневмонии составило 4 648.

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Гость||

Ниже 200 перед Н.Г. опустили и расслабились? Или по башке получили за срыв показателей пандемии?

Гость||

В целом за 11 месяцев в России умерли 2 млн 230 тыс. человек. Это значит, что по итогам года смертность почти достигнет 2,5 млн и превысит худшие 90-е годы и начало 2000-х. Рост смертности к прошлому году составит около 18%, как и год назад. То есть массовая ковид-вакцинация даже не снизила темпов роста смертности, которые второй год подряд являются беспрецедентно высокими. В итоге за два года будет до 40% роста смертности, что является катастрофическим показателем. За два года в России избыточная смертность составит более миллиона человек - умерли 4,6 млн против 3,6 млн в 2018-2019 гг. "Естественная" убыль за 2021 год составит около миллиона человек. Такого не было даже в 90-х.

Гость||

Гость писал(a):

массовая ковид-вакцинация даже не снизила темпов роста смертности
Вам не надоело, дикари? Открой график роста вакцинации и сравнивай с графиком снижения смертности вот по Пензенской области за пару месяцев последних. Не видишь связи?

Имя: Гость
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