В регионе за сутки зарегистрировали 208 случаев коронавируса

02.01.2022 | 12:37

В воскресенье, 2 января, в области подтвердилось 208 случаев коронавирусной инфекции. Суточную статистику заболеваемости обнародовал региональный оперативный штаб.

Новые пациенты прибавились в Пензе (114), Каменском (28), Пензенском (19), Башмаковском (12), Бессоновском (11), Белинском (6) районах, ЗАТО Заречный (5), а также Лунинском, Неверкинском, Пачелмском (по 3), Иссинском (2), Никольском, Шемышейском (по 1) районах.

Общее число заразившихся в регионе достигло 102 163.

За минувшие сутки медики выписали 657 человек. Всего с начала эпидемии опасный вирус сумели побороть 84 532 жителя области. Зарегистрировано 10 новых смертей. Общее количество погибших от коронавирусной пневмонии составило 4 648.