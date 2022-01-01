Пензенцам и кузнечанам напомнили важные номера телефонов

01.01.2022 | 13:11

На официальных сайтах администраций Пензы и Кузнецка размещены напоминания, куда нужно обращаться в экстренных ситуациях.

В Пензе по телефону единой дежурно-диспетчерской службы 63-10-05 можно звонить в случаях нарушения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения и газоснабжения.

Кроме того, могут пригодиться следующие номера:

- «Горводоканал» - 20-00-19, 32-13-50;

- «Пензенская горэлектросеть» - 56-22-11;

- «Газпром газораспределение Пенза» - 04, 56-28-54;

- «Тепловые сети» - 20-98-80, 20-99-00;

- «Пензатеплоснабжение» - 23-31-42;

- энергоснабжающее предприятие - 69-73-03.

Единый телефон службы спасения 112 (сотовый).

«При этом необходимо сообщить местонахождение аварии или нарушения (адрес или привязку к значимому объекту на прилегающей местности), характер (утечка воды, канализации, провал, запах газа, пожар, ДТП, обрыв проводов, поваленное дерево и др.), а также возможные негативные последствия», - предупредили в пресс-службе мэрии Пензы.

В Кузнецке на всех коммунальных предприятиях города в праздничные и выходные дни будут находиться дежурные. В экстренных случаях следует обращаться в диспетчерские службы:

- «Гортеплосеть» - 3-04-56;

- «Горэлектросеть» - 3-29-60;

- «Водоканал» - 2-57-64;

- «Кузнецкмежрайгаз» - 3-39-59;

- «Дорсервис» - 3-61-69;

- «Экосервис» - 3-73-73 (1, 2 января - выходные дни);

- «Лифтсервис» - 2-31-14.

В ООО «РЭУ» 1-9 января - выходные, во всех ЖЭУ 5 и 6 января - рабочие дни, телефоны аварийно-ремонтно-диспетчерской службы: 2-01-10, 05.

В ООО «Домострой» и ООО «Кузжилстрой» 1-9 января - выходные дни. Телефоны круглосуточной аварийно-диспетчерской службы: 3-55-11, 8 (927) 386-89-97.