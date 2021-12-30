Общество

В центре реабилитации алкоголиков забыли о пожарной безопасности

Печать

В Лунинском районе прокуратура обнаружила грубые нарушения пожарной безопасности в ООО «Альтернатива», занимающемся социальной реабилитацией людей с наркотической и алкогольной зависимостью.

«Неисправны автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей, имеются нарушения изоляции электропроводов в помещении подвала, не проведена проверка наружного противопожарного водоснабжения. Все имеющиеся на объекте огнетушители своевременно не перезаряжены, неисправен огнетушитель в спортзале», - перечислила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

В спортзале замки на дверях эвакуационных выходов не позволяют свободно открыть их изнутри без ключа. Кроме того, допускается курение в необорудованных для этого местах.

За административные нарушения генеральный директор общества оштрафован на 6 100 рублей. Руководителю реабилитационного центра внесено представление об устранении нарушений.

В ноябре в Пензенской области задержали двух мужчин по подозрению в похищении людей. Они обещали излечение гражданам, страдающим алкоголизмом и наркоманией. Родственники полагали, что близким помогут избавиться от зависимости, и платили за это. Граждан удерживали в арендованных помещениях в Каменке и селе Белынь Пачелмского района сроком от нескольких месяцев до 1 года.

При этом зарегистрированная ими организация не имела лицензии на медицинскую деятельность, у ее сотрудников не было необходимого образования, а в реабилитационных центрах отсутствовали специализированные стационары.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте