В центре реабилитации алкоголиков забыли о пожарной безопасности

30.12.2021 | 15:56

В Лунинском районе прокуратура обнаружила грубые нарушения пожарной безопасности в ООО «Альтернатива», занимающемся социальной реабилитацией людей с наркотической и алкогольной зависимостью.

«Неисправны автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей, имеются нарушения изоляции электропроводов в помещении подвала, не проведена проверка наружного противопожарного водоснабжения. Все имеющиеся на объекте огнетушители своевременно не перезаряжены, неисправен огнетушитель в спортзале», - перечислила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

В спортзале замки на дверях эвакуационных выходов не позволяют свободно открыть их изнутри без ключа. Кроме того, допускается курение в необорудованных для этого местах.

За административные нарушения генеральный директор общества оштрафован на 6 100 рублей. Руководителю реабилитационного центра внесено представление об устранении нарушений.

В ноябре в Пензенской области задержали двух мужчин по подозрению в похищении людей. Они обещали излечение гражданам, страдающим алкоголизмом и наркоманией. Родственники полагали, что близким помогут избавиться от зависимости, и платили за это. Граждан удерживали в арендованных помещениях в Каменке и селе Белынь Пачелмского района сроком от нескольких месяцев до 1 года.

При этом зарегистрированная ими организация не имела лицензии на медицинскую деятельность, у ее сотрудников не было необходимого образования, а в реабилитационных центрах отсутствовали специализированные стационары.