Общество

Пензенцам пообещали чудесную новогоднюю погоду

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Уходящий 2021-й приготовил напоследок пензенцам приятный сюрприз. Смена лет должна пройти в комфортных условиях. Сама природа постаралась сделать так, чтобы проводы уходящего года и встреча нового оставили о себе хорошие впечатления. Сотрудники областного гидрометеоцентра подготовили прогноз.

«У меня прекрасные новости: будет чудесная новогодняя погода - небольшой снег и температура в пределах -4…-6 °С. Но все равно, выходя на улицу под утро, надо одеться потеплее», - сообщила начальник Пензенского гидрометеоцентра Валентина Неворотова.

Последние 20 лет пензенцы встречали Новый год чаще всего при температуре -7…-10 °С. Самой холодной праздничная ночь XXI века была в 2014-м, когда столбик термометра упал до отметки -23 °С. А самой теплой - в 2002-м: тогда приборы показывали почти +1 °С.

История знала случаи, когда вместо привычного пушистого снега жители областного центра наблюдали дождь. Это произошло в первый календарный день 2002-го.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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Гость||

На все воля Иеговы

Гость||

Спасибо В. В. Путину. Лишь благодаря ему будет такая погода.

Гость||

Лучше бы денег бы всем раздали хоть по 5 000 а в природе нет плохой погоды

Гость||

А пензячкам?

Имя: Гость
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