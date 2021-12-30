Пензенцам пообещали чудесную новогоднюю погоду

30.12.2021 | 18:31

Уходящий 2021-й приготовил напоследок пензенцам приятный сюрприз. Смена лет должна пройти в комфортных условиях. Сама природа постаралась сделать так, чтобы проводы уходящего года и встреча нового оставили о себе хорошие впечатления. Сотрудники областного гидрометеоцентра подготовили прогноз.

«У меня прекрасные новости: будет чудесная новогодняя погода - небольшой снег и температура в пределах -4…-6 °С. Но все равно, выходя на улицу под утро, надо одеться потеплее», - сообщила начальник Пензенского гидрометеоцентра Валентина Неворотова.

Последние 20 лет пензенцы встречали Новый год чаще всего при температуре -7…-10 °С. Самой холодной праздничная ночь XXI века была в 2014-м, когда столбик термометра упал до отметки -23 °С. А самой теплой - в 2002-м: тогда приборы показывали почти +1 °С.

История знала случаи, когда вместо привычного пушистого снега жители областного центра наблюдали дождь. Это произошло в первый календарный день 2002-го.