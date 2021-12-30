Пензенский лесопожарный центр почти полностью обновил автопарк

30.12.2021 | 19:34

Мощная техника появилась в распоряжении Министерства лесного и охотничьего хозяйства Пензенской области. Больше 200 лошадей стремятся вырваться наружу.

Один из тракторов буквально неделю назад сошел с конвейера белорусского завода. Теперь ярко-красный вездеход будет участвовать в тушении огня на территории региона, рыть минерализованные полосы, расчищать путь пожарным машинам и людям.

«Минлесхоз на данный момент завершил закупочные процедуры лесопожарной техники. Вся запланированная к закупке техника приобретена своевременно», - рассказал начальник отдела минлесхоза области Антон Малин.

Кроме супертрактора для борьбы с возгораниями пензенский лесопожарный центр в 2021 году получил 32 малых патрульных комплекса на базе автомобиля УАЗ, 6 колесных тракторов, 2 прицепные бочки-цистерны и 1 вахтовый автобус «Урал».

«Эта техника позволяет оперативно реагировать на факты возникновения лесных пожаров, незамедлительно приступать к их тушению. Также она будет использоваться на противопожарных мероприятиях», - добавил Антон Малин.

Пока что спецмашинам определили место в новом ангаре.

За последние несколько лет в рамках национального проекта «Экология» автопарк лесопожарного центра обновлен практически полностью. На следующий год запланирована закупка нескольких грузовых машин с бортами для перевозки необходимого в тушении огня оборудования.