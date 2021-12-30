PenzaInform.ru напомнил читателям главные события 2021 года

30.12.2021 | 12:43

Портал PenzaInform.ru собрал для читателей главные темы уходящего 2021 года.

Самым громким событием стал арест губернатора Ивана Белозерцева. Его задержали в ночь с 20 на 21 марта и обвинили в получении взяток на сумму более 31 млн рублей. По версии следствия, с января по сентябрь 2020 года он, будучи главой региона, через посредников принял деньги (20 млн рублей наличными) и ценное имущество за покровительство при заключении госконтрактов на поставку лекарств в медицинские учреждения. Также возбуждено дело по факту незаконного хранения им пистолета Макарова в помещении рядом с рабочим кабинетом в региональном правительстве. Экс-чиновник находится в СИЗО уже более девяти месяцев.

Владимир Путин отрешил Белозерцева от должности и назначил исполняющим обязанности Олега Мельниченко. В сентябре он победил на выборах губернатора Пензенской области и в течение осени изменил структуру регионального правительства: вместо 25 органов власти осталось 18, из них 14 крупных министерств и 4 департамента.

Пензенцам запомнилось и задержание еще одного высокопоставленного чиновника - врио министра физкультуры и спорта Григория Кабельского. Его разоблачили 15 октября после получения взятки в 120 000 рублей. По версии правоохранителей, деньги Кабельский брал с марта 2020-го по октябрь 2021-го за совершение действий (бездействие), связанных с проведением спортивных мероприятий на игровых площадках Пензенской области. Общая сумма незаконных вознаграждений достигает как минимум 1 млн 250 тысяч рублей. Теперь уже бывший чиновник пребывает под стражей.

Одной из самых популярных тем на протяжении всего года оставалась пандемия коронавируса. Именно в 2021-м в регионе были зафиксированы антирекорды по суточному приросту ковидных больных - 401 и смертям от COVID-19 - 30.

В этой связи население взбудоражило введение главным санитарным врачом области Михаилом Перекусихиным обязательной вакцинации от коронавируса. Сначала в перечень попали те, чья работа так или иначе предполагает контакт с людьми, затем список несколько раз расширялся, так что оказалась охвачена большая часть взрослых жителей региона. В ближайшее время минздрав планирует начать вакцинировать подростков от 12 до 17 лет.

Трое пензенцев попытались оспорить постановление Перекусихина и обратились в Пензенский областной суд. Они попросили признать этот документ недействующим в отношении работников сфер торговли продовольственными товарами, общепита, энергетики, предприятий пищепрома и клиентских подразделений финансовых организаций. Также оспаривалось предписание руководителям организаций и ИП организовать вакцинацию от COVID-19 не менее 80% работников отраслей, указанных в постановлении. Однако суд отказал в удовлетворении требований.

Обсуждаемой темой стало также введение QR-кодов для посещения мероприятий, учреждений культуры. Желающие попасть на концерт, спектакль, в спортобъекты, на школьное или детсадовское мероприятие до сих пор должны предъявлять либо сертификат о вакцинации от коронавируса, либо справку о перенесенном в течение полугода заболевании или медотводе.

Инициативные граждане - таковых оказалось около 400 человек - подали коллективный иск в суд против QR-кодов. Здесь административным ответчиком является губернатор Пензенской области, в качестве заинтересованного лица привлечено региональное управление Роспотребнадзора. Дело будет рассматриваться в январе 2022 года.

Кроме того, резонанс вызвало исчезновение планетария. Общественность возмутилась «варварским сносом» единственного в мире деревянного планетария. Такими словами разбор конструкции назвали сотрудники Пензенского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Нарекания историков вызвал способ демонтажа - они усомнились, что рабочие аккуратно разобрали здание по бревнам, отбраковав в процессе сгнившие и оставив целые. Тем не менее исторический облик объекта пообещали полностью сохранить.

Также горожанам не понравилось, как рабочие обошлись с липами при реконструкции верхней части улицы Московской - несколько деревьев спилили. Люди начали возмущаться, призывая руководство города и области остановить работы и сохранить зеленые насаждения. По проекту предусмотрели высадку новых взрослых деревьев.

Порадовало население открытие Бакунинского моста через Суру, который соединяет исторический центр Пензы с правобережьем - микрорайонами Маяк, ГПЗ, Ахуны. Работы велись почти два года, в реконструкцию сооружения было вложено почти 1 млрд рублей. По словам Андрея Лузгина, являвшегося тогда мэром Пензы, объект строился тяжело, пережил два паводка, но открылся в срок.

Кстати, смена мэра Пензы - еще одно немаловажное событие. В октябре Лузгин ушел с поста по собственному желанию, его сменил Александр Басенко, уроженец города Туапсе Краснодарского края, пришедший в мэрию 30 апреля 2021 года на должность заместителя главы администрации по экономике и развитию предпринимательства.

Наконец, пензенцы проявляли интерес к информационным сообщениям о повышении цен на продукты, бензин, строительные материалы.

В категорию событий из серии «Ждали - не дождались» снова попал цирк, реконструкция которого ведется вот уже на протяжении восьми лет. Его сдача планировалась на декабрь 2021-го, но сроки перенесли на четвертый квартал 2022-го. Росгосцирк объяснил это дополнительными работами, которые необходимо выполнить в связи с тем, что в 2020 году вступили в силу новые требования к пожарной безопасности зданий и содержанию животных. Затем было заявлено, что сдачу цирка в эксплуатацию тормозит дополнительная экспертиза, потребовавшаяся после проведения монолитных работ по усилению строительных конструкций и элементов.