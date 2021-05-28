Сетевое издание|18+|Пятница|28 мая 2021|13:49
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+26oC
+27oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+25oC
+26oC
Завтра | Облачно |

Общество

В Росгосцирке объяснили очередную задержку со сдачей цирка в Пензе

Печать

Росгосцирк подтвердил предположения о переносе сроков сдачи пензенского цирка и объяснил причину задержки. По сообщениям СМИ, объект планируют ввести в эксплуатацию в III квартале 2022 года, а не в конце 2021-го, как было объявлено ранее.

Смещение сроков связывают с дополнительными работами, которые необходимо выполнить. В 2020 году вступили в силу новые требования к пожарной безопасности зданий и содержанию животных. Строящийся цирк необходимо привести в соответствие с этими нормами.

Старое здание цирка исчезло зимой 2013 года. Возведение нового затянулось, а в середине 2015-го и вовсе приостановилось.

8 ноября 2018 года был подписан контракт по выполнению функций генерального подрядчика между ФКП «Росгосцирк» и московским ООО «Стройресурс». Цирк должны были возвести до 20 декабря 2021 года, чтобы сразу начать представления.

Однако после ареста бывшего губернатора Ивана Белозерцева у пензенцев возникли опасения относительно сроков сдачи. Экс-глава региона лично контролировал работы, добивался финансирования в Москве, наблюдал за строительством в режиме онлайн, неоднократно посещал стройплощадку.

В справке, предоставленной порталу PenzaInform.ru Министерством строительства и дорожного хозяйства Пензенской области, говорится: «Сметная стоимость объекта, согласно заключению экспертизы, - 1 млрд 305,14 млн рублей. Сроки выполнения работ - с 8.11.2018 по 31.12.2021».

Однако генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков заявил: «Планируется, что в этом году после масштабной реконструкции будет введен в эксплуатацию Саратовский государственный цирк. А в 2022 году - завершено строительство пензенского цирка».

Таким образом, сдача в эксплуатацию важного объекта снова задерживается.

0
0
0
0
 
Гость||

Опять глупых буртас кинули, а вот депутаты молодцы... А скоро ещё ледовый дворец спорта будет, золотая жила для депутатов, будет стоится до конца 2099 года.. А так на сегодняшний день гос. Долг Пензенской области составляет 21 миллиард рублей.. Вот депутаты молодцы, держут средней зарплаты в области 350-460 тысяч рублей в месяц.. Молодцы. А буртас опять кидают

Гость||

Больше напоминает офис крупной ритуальной компании.

Гость||

Гость писал(a):

А так на сегодняшний день гос. Долг Пензенской области составляет 21 миллиард рублей..
Зато у нас церква новая есть таперича на Советской площади!!!

Гость||

Старикам платят по 9 тыщ , а у самих зарплаты 400 , молодцы

Гость||

Гость писал(a):

Опять глупых буртас кинули,
Кострюля опять расхрюкалась. Скачи дальше херОй.

Гость||

Кто в росгосцирке был,тот в цирке не смеётся.

Гость||

"В 2020 году вступили в силу новые требования к пожарной безопасности зданий и содержанию животных." Во всех цивилизованных странах уже перестали эксплуатировать животных в цирке, а у нас всё тюрьму им собираются перестраивать.

Гость||

недоворовали, вот и объяснение

Гость||

Гость писал(a):

Во всех цивилизованных странах уже перестали эксплуатировать животных в цирке, а у нас всё тюрьму им собираются перестраивать.
...ибо сами в душе животные

Гость||

зачем старый сносили.работал и работал,пока строили новый.под храм место мухой нашли а здесь проблема......

Гость||

Уже целое поколение детей выросло без цирка! А Иван только обещал и обещал.

Гость||

Гость писал(a):

Кто в росгосцирке был,тот в цирке не смеётся.
росцирк, росгвардия, рос что еще?

Гость||

Гость писал(a):

Кострюля опять расхрюкалась. Скачи дальше херОй.
Тебе к психиатру пора.

Гость||

Пока цирк строят, дети уже выросли.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Старое здание цирка исчезло зимой 2013 года.
А еще здесь помнится новостили что бабосы просили на ускорение строительства цирка короче цирк он и в африке цирк.

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте