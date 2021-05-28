В Росгосцирке объяснили очередную задержку со сдачей цирка в Пензе

28.05.2021 | 09:52

Росгосцирк подтвердил предположения о переносе сроков сдачи пензенского цирка и объяснил причину задержки. По сообщениям СМИ, объект планируют ввести в эксплуатацию в III квартале 2022 года, а не в конце 2021-го, как было объявлено ранее.

Смещение сроков связывают с дополнительными работами, которые необходимо выполнить. В 2020 году вступили в силу новые требования к пожарной безопасности зданий и содержанию животных. Строящийся цирк необходимо привести в соответствие с этими нормами.

Старое здание цирка исчезло зимой 2013 года. Возведение нового затянулось, а в середине 2015-го и вовсе приостановилось.

8 ноября 2018 года был подписан контракт по выполнению функций генерального подрядчика между ФКП «Росгосцирк» и московским ООО «Стройресурс». Цирк должны были возвести до 20 декабря 2021 года, чтобы сразу начать представления.

Однако после ареста бывшего губернатора Ивана Белозерцева у пензенцев возникли опасения относительно сроков сдачи. Экс-глава региона лично контролировал работы, добивался финансирования в Москве, наблюдал за строительством в режиме онлайн, неоднократно посещал стройплощадку.

В справке, предоставленной порталу PenzaInform.ru Министерством строительства и дорожного хозяйства Пензенской области, говорится: «Сметная стоимость объекта, согласно заключению экспертизы, - 1 млрд 305,14 млн рублей. Сроки выполнения работ - с 8.11.2018 по 31.12.2021».

Однако генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков заявил: «Планируется, что в этом году после масштабной реконструкции будет введен в эксплуатацию Саратовский государственный цирк. А в 2022 году - завершено строительство пензенского цирка».

Таким образом, сдача в эксплуатацию важного объекта снова задерживается.