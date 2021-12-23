В отношении Ивана Белозерцева возбудили еще одно уголовное дело

23.12.2021 | 07:47

В отношении бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева возбудили еще одно уголовное дело - по факту незаконного хранения пистолета Макарова со спиленным номером и 96 патронов к нему. Об этом в четверг, 23 декабря, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

«Обвинение по этому эпизоду господину Белозерцеву пока не предъявлено, на оружии не обнаружено его отпечатков пальцев или биологических следов. Адвокаты чиновника утверждают, что ПМ их подзащитному не принадлежит, а новое расследование расценивают как способ давления на экс-губернатора. При этом они отмечают, что оружие нашли в подсобке рядом с кабинетом чиновника, в которую мог попасть любой желающий», - написал «Ъ».

Уточняется, что основанием для возбуждения Следственным комитетом России нового дела стал рапорт оперативников ГУЭБиПК МВД, проводивших в марте обыск в здании областного правительства.

«Боеприпасы, по материалам дела, были упакованы в белый пакет, а оружие - в коричневый кожаный портфель итальянского производства. Пока, по данным источников «Ъ», в деле не указано, где и у кого чиновник приобрел ПМ и патроны: в материалах фигурируют формулировки «в неустановленном месте» и «у неустановленного лица», причем произошло это «не позднее 20 марта 2021 года», то есть даты проведения обыска», - пояснил «Ъ».

Адвокаты Ивана Белозерцева попытались опротестовать постановление о возбуждении дела, но Басманный районный суд Москвы отказал в жалобе.

Сам экс-губернатор заявил, что не имеет никакого отношения к пистолету и патронам, все его оружие было официально оформлено и хранилось дома.

«Ъ» процитировал адвоката Белозерцева Дарью Евменину, которая объяснила, что в подсобное помещение на протяжении нескольких лет складывали подарки, врученные главе региона.

«По ее словам, подсобка имеет отдельный вход, через который внутрь может попасть «неограниченный круг лиц из числа сотрудников администрации и его посетителей», - заключил «Ъ».

Изначально в отношении Ивана Белозерцева возбудили уголовное дело по факту получения взяток на общую сумму более 31 млн рублей. По версии следствия, с января по сентябрь 2020 года он, будучи главой региона, через посредников принял деньги и ценное имущество за покровительство при заключении госконтрактов на поставку лекарств в медицинские учреждения.

Экс-чиновнику избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. 15 ноября Басманный суд продлил арест до 20 февраля 2022 года. Бывший губернатор находится в СИЗО девять месяцев.

Фото пресс-службы Басманного районного суда Москвы.