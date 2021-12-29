В регионе число новых случаев COVID продолжает снижаться

29.12.2021 | 13:28

Пензенская область вернулась к октябрьским показателям суточной заболеваемости коронавирусом. За минувший день в регионе выявили 262 заразившихся.

Столько же (260 и 269) регистрировали в области 6 и 7 октября.

В региональном оперативном штабе обнародовали географию новых случаев опасной инфекции. Пациентов прибавилось в Пензе (189), Бессоновском (35), Пензенском (27) районах, в ЗАТО Заречный (5), а также в Лунинском, Сердобском, Шемышейском (по 2) районах.

Всего с начала эпидемии в области выявили 101 322 случая COVID-19.

За минувшие сутки медики выписали 648 человек, число выздоровлений достигло 81 716. Зарегистрировано 8 новых смертей, общее количество умерших составило 4 606.