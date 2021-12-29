«Авито Работа» инвестирует в сервис HR Messenger

29.12.2021 | 16:49

Онлайн-платформа «Авито Работа» инвестировала в сервис автоматизации подбора и адаптации персонала HR Messenger. Закрытие сделки запланировано до конца 2021 года.

Это первая российская сделка с инвестицией в 1,2 млн долларов в чат-боты в сфере HR. Деньги пойдут на расширение команды разработки HR Messenger и рост бизнеса.

«Авито Работа» продолжает инвестировать в перспективные проекты, становясь технологической онлайн-платформой, охватывающей все этапы найма. Массовый рекрутинг сложно представить без сервисов, автоматизирующих процессы подбора. И со стороны клиентов мы видим повышенный спрос на такие технологические решения.

Мы выбрали HR Messenger, так как этот сервис - один из главных представителей HR-Tech рынка России и СНГ. Благодаря HR Messenger, рекрутинг становится более эффективным: кандидаты получают возможность общаться с работодателем на удобной площадке. С другой стороны, автоматизация рутинных задач позволяет компаниям быстрее закрывать вакансии», - отметил управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель.

Приобретение HR Messenger усилит экспертизу «Авито» в технологии чат-ботов, а также повысит качество коммуникаций клиентов платформы с кандидатами.

Разнообразные сценарии чат-бота HR Messenger возьмут на себя времязатратные задачи по поиску и отбору резюме. Клиенты «Авито» смогут быстрее закрывать вакансии, не отвлекаясь на рутину.

Кроме того, после отклика подходящего человека чат-бот автоматически связывается с ним на сторонних площадках, например в мессенджерах, и проводит первичный отбор, тестирование, сбор документов, а также назначает собеседование.

«Демографическая яма, удаленка, повышение цен на работные сайты - конкуренция за кандидата в массовых позициях сейчас не ниже, чем в IT. Мы это видим каждый день, пропуская через наших ботов 200-250 тысяч кандидатов в месяц. Уже давно недостаточно купить доступ к базе работного сайта, чтобы быстро закрыть несколько позиций курьера, водителя, оператора кол-центра. Чтобы эффективно справляться с этим, нужно уметь связывать несколько систем в одну, составляя сквозные бизнес-процессы. Именно поэтому экспертиза «Авито» для нас ценна. Это позволяет нам встать ближе к началу процесса найма, там, где кандидаты впервые «касаются» наших клиентов», - высказался CEO HR Messenger Руслан Абдулганиев.

HR Messenger работает на рынке России три года и за это время стал лидером по количеству клиентов и трудоустроенных кандидатов среди HR чат-ботов. Платформа охватывает чат-ботами и голосовыми ботами процесс найма от отклика на вакансию до помощи новичку в адаптации на рабочем месте. HR Messenger снижает объем рутинной работы рекрутера в 5 раз, рекрутер общается с кандидатами только на финальном этапе отбора.

В России в 2021 году более 3 млн кандидатов откликнулись и прошли отбор через платформу HR Messenger на вакансии в 90 компаний.