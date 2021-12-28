Клиенты «МегаФона» могут обновлять гаджеты с экономией до 30%

28.12.2021 | 13:42

В уходящем году в России появилось более 50 новых моделей смартфонов, каждая из которых является более совершенной, чем предыдущие аппараты той же фирмы.

Абоненты оператора «МегаФон» могут обновлять свои гаджеты, включая последние флагманские модели Apple, Samsung и Xiaomi, экономя до 30% их стоимости. В этом поможет программа подписки на смартфоны.

Суть заключается в том, что оплата за смартфон ежемесячно списывается с мобильного счета клиента «МегаФона» вместе с абонентской платой за услуги связи. Через 12 месяцев, когда общая сумма выплат составит 70%, владелец может сдать устаревшее устройство в trade-in и оформить подписку на любой другой смартфон новой модели, представленный в салонах связи компании.

По словам генерального директора «МегаФон Ритейл» Владимира Скурихина, подобная программа подписки на смартфоны, рассчитанная на абонентов, желающих пользоваться самыми актуальными смартфонами на выгодных условиях, успешно действует во многих странах.

«Разрабатывая новый сервис, мы учитывали потребности наших абонентов, которые при покупке гаджетов все чаще пользуются рассрочкой и trade-in. Например, в третьем квартале 2021 года спрос на услугу обмена старых устройств на новые вырос на 80%, а рассрочка сроком на один год стала самым популярным способом оплаты с использованием кредитных инструментов - 55% новых iPhone в розничной сети «МегаФона» было продано именно на таких условиях», - прокомментировал он.

Сейчас пилотный проект запущен в розничной сети «МегаФона» в Москве, а в начале 2022 года компания планирует представить сервис во всех регионах России.

Для участия в программе абоненту необходимо подключить один из тарифов линейки #БезПереплат на период подписки. Ежемесячная стоимость формируется в зависимости от выбранного смартфона и тарифного плана. Партнером в проекте выступает компания ЦФТ.