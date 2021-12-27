Пензенцы получат компенсации за провалившиеся в люк автомобили

27.12.2021 | 18:34

Около 300 000 рублей одному автовладельцу и больше 65 000 другому должно заплатить Управление ЖКХ Пензы за то, что их машины по очереди провалились в один и тот же люк. В июне 2019-го технологический колодец у дома № 32 на улице Тухачевского был открыт и не огорожен. Знаки, предупреждающие о проведении ремонтных работ, не установили.

«Первоначально в открытый люк угодил грузовой автомобиль Mercedes. Остановился, вызвал сотрудников ГИБДД для оформления дорожно-транспортного происшествия. И, пока оформляли ДТП, в этот же люк угодил уже легковой автомобиль», - сообщил юрист Марат Абдулин.

И если большая машина пострадала не сильно, то Peugeot и его водителю повезло меньше. С юристом пензенец делился незабываемыми ощущениями.

«Восстановлению легковой автомобиль не подлежал, то есть он перевернулся несколько раз, прежде чем полностью остановился. У пострадавшего легкий вред здоровью был», - рассказал Марат Абдулин.

Владельцы машин и юрист долго выясняли, кто должен следить за состоянием колодца. Представитель управления ЖКХ исковые требования не признал. Однако служители Фемиды решили, что отвечать придется именно этому ведомству.

«Суд пришел к выводу, что ущерб имуществу истца, вызванный наездом на открытый колодец линии водоснабжения, причинен вследствие ненадлежащего исполнения Управлением ЖКХ города Пензы установленной обязанности по содержанию дорожного полотна», - пояснила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

Решение вступило в законную силу.