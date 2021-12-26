Портал PenzaInform.ru отмечает 10-летний юбилей

26.12.2021 | 14:42

В воскресенье, 26 декабря, портал PenzaInform.ru отмечает первую круглую дату - 10-летний юбилей. В этот день в 2011-м жителям города и области впервые представили ленту новостей с возможностью их обсуждения на форуме.

С тех пор шли годы, портал развивался и совершенствовался, расширял круг читателей, укреплял свои позиции в медиасфере.

На протяжении многих лет коллектив сетевого издания ежедневно готовит для аудитории около 30 информационных сюжетов, обзоры газетных публикаций и сохраняет для пензенцев новости, программы и передачи 11 канала (ТРК «Наш дом»).

PenzaInform.ru - уникальный общественно-информационный ресурс Пензенской области, представляющий хронику событий в различных отраслях жизни региона.

Портал является первым по посещаемости среди всех сайтов в регионе, включая информационную систему 2ГИС и ресурсы по размещению объявлений.

За прошедший год, по данным счетчика Яндекс.Метрика, портал PenzaInform.ru привлек 10,6 млн посетителей, количество просмотров за тот же период составило 87,3 млн.

По состоянию на декабрь индекс качества сайта PenzaInform.ru (введенный компанией «Яндекс» показатель, определяющий востребованность сайта аудиторией) является самым высоким среди всех информационных ресурсов региона и в 2,9 раза опережает ближайшего конкурента. На ИКС влияет уровень посещаемости, поведенческие факторы (глубина просмотра, вернувшиеся пользователи, время на сайте и др.) и количество постоянных пользователей.

Ежедневная статистика сайта, подтвержденная независимыми источниками, регистрирует в среднем до 59 000 уникальных посетителей, до 245 000 просмотров ежесуточно.

Возможность комментирования информационных сообщений привлекает на www.penzainform.ru социально активную молодую аудиторию и делает ресурс наиболее популярной интернет-площадкой Пензенской области.

Новости на портале и комментарии пензенцев читают представители власти и бизнеса, министерств и ведомств, сотрудники правоохранительных и надзорных органов. Работа редакторов неоднократно была отмечена дипломами и грамотами.

Сетевое издание «ПензаИнформ» благодарит своих читателей за преданность.