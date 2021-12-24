Коронавирус в регионе: новые случаи, география, летальные исходы

В пятницу, 24 декабря, оперативный штаб Пензенской области сообщил о 303 новых случаях коронавируса в регионе.
259 из них пришлись на Пензу, по 11 - на Пензенский и Шемышейский районы, 8 - на Иссинский, 5 - на Городищенский, 3 - на город Заречный, по 2 - на Каменский и Кузнецкий районы, по 1 - на Башмаковский и Бессоновский.
Накануне оперштаб проинформировал о 12 летальных исходах, причиной которых стал коронавирус, и о 593 выписанных пациентах.
С начала пандемии в Пензенской области подтвердилось 99 915 случаев COVID-19. 78 467 зараженных выздоровело, 4 559 скончалось.
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На спад же идёт , ага, до 1 февраля