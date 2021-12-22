Общество

Названо количество жителей области, заболевших COVID-19 после прививки

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С начала эпидемии COVID-19 в Пензенской области суммарно проведено 1 млн 568 тыс. 529 исследований. С начала 2021 года этот показатель составляет около миллиона. Охват тестированием составил 77,2% населения.

Об этом сообщил главный санитарный врач региона Михаил Перекусихин в среду, 22 декабря, на подведении итогов деятельности Пензенской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, состоявшемся в правительстве Пензенской области.

Он рассказал, что по состоянию на 20 декабря в регионе однократную прививку получили 789 580 человек, двукратно вакцинировались 744 980. Вакциной «Спутник Лайт» иммунизировано 147 235 пензенцев. Из числа привитых ревакцинацию получили 93 534 человека.

Михаил Перекусихин также доложил, что среди привитых граждан заболели коронавирусом 12 161 человек (1,5% вакцинированных).

«Нужно учитывать, что основная масса заболевших из этих полутора процентов - это лица, которые еще находились в процессе вакцинации. То есть иммунитет у них на момент заболевания еще не выработался», - пояснил он.

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Гость||

ага, мы верим, верим.

врите истчо!

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