Общество

Мельниченко прокомментировал всплеск внимания к сносу планетария

Печать

Исторический облик пензенского планетария будет полностью сохранен. Об этом заявил губернатор Олег Мельниченко во время прямой линии в среду, 22 декабря.

«Летом был всплеск внимания к теме. И я считаю, что это обоснованно: планетарий - символ Пензы, и жителям небезразлично, каким он будет. К сожалению, сохранить его в том виде, в каком он был, невозможно, потому что знание сгнило. Наша задача - восстановить его в том облике, в котором он был в прошлом веке», - высказался глава региона.

На объекте уже полностью готов монолитный железобетонный цоколь будущей метеорологической обсерватории. Стены нового планетария возводятся из клееного бруса хвойных пород. Между собой деревянные балки соединяются с помощью специальных металлических креплений.

Мельниченко уточнил, что работы ведутся с опережением графика, весной уже начнется внутренняя отделка. В 2022 году для объекта закупят современное оборудование, а в 2023-м планетарий примет первых посетителей.

«Он будет ровно такой, к какому все привыкли», - подчеркнул губернатор.

В июле 2021 года общественность возмутилась «варварским сносом» единственного в мире деревянного планетария. Такими словами демонтаж легендарного здания назвали сотрудники Пензенского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Нарекания историков вызвал способ демонтажа - они усомнились, что рабочие аккуратно разобрали здание по бревнам, отбраковав в процессе сгнившие и оставив сохранившиеся.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Он будет ровно такой, к какому все привыкли», - подчеркнул губернатор.
То есть единственный в мире деревянный планетарий из железобетона.

Гость||

А кто у нас премию получил " Вандал года" ?

Гость||

> сохранить его в том виде, в каком он был, невозможно, потому что знание сгнило.

Действительно, у вас там все знание сгнило. Одно дурачьё кругом.

Гость||

Дурачек пишит...

Гость||

Этот сарай еще в 85м году был гнилой.

Гость||

Ага,дом Бадигина тоже восстановили с сохранением облика. Раза в три облик увеличился. После пожара. Сохраняя прошлое создаём будущее

Гость||

Гость писал(a):

Ага,дом Бадигина тоже восстановили

Странно, что еще не строится 12-этажная Засека с сохранением облика, как Петух.

Гость||

Другое интересно. Многие годы рядом с известным садом даже три этажа не разрешались, вдруг кто кого увидит, или чего доброго, того. А тут такой плацдарм. Разъехались?

Гость||

Планетарий уничтожен под корень. Его невозможно восстановить. То что там строят является новоделом и абсолютно никакой исторической и культурной ценности не представляет.

Гость||

Из клееного бруса точной копии не будет...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте