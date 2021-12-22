Мельниченко прокомментировал всплеск внимания к сносу планетария

22.12.2021 | 18:52

Исторический облик пензенского планетария будет полностью сохранен. Об этом заявил губернатор Олег Мельниченко во время прямой линии в среду, 22 декабря.

«Летом был всплеск внимания к теме. И я считаю, что это обоснованно: планетарий - символ Пензы, и жителям небезразлично, каким он будет. К сожалению, сохранить его в том виде, в каком он был, невозможно, потому что знание сгнило. Наша задача - восстановить его в том облике, в котором он был в прошлом веке», - высказался глава региона.

На объекте уже полностью готов монолитный железобетонный цоколь будущей метеорологической обсерватории. Стены нового планетария возводятся из клееного бруса хвойных пород. Между собой деревянные балки соединяются с помощью специальных металлических креплений.

Мельниченко уточнил, что работы ведутся с опережением графика, весной уже начнется внутренняя отделка. В 2022 году для объекта закупят современное оборудование, а в 2023-м планетарий примет первых посетителей.

«Он будет ровно такой, к какому все привыкли», - подчеркнул губернатор.

В июле 2021 года общественность возмутилась «варварским сносом» единственного в мире деревянного планетария. Такими словами демонтаж легендарного здания назвали сотрудники Пензенского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Нарекания историков вызвал способ демонтажа - они усомнились, что рабочие аккуратно разобрали здание по бревнам, отбраковав в процессе сгнившие и оставив сохранившиеся.