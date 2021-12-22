Для украшения набережной Спутника использовали 5 км гирлянд

22.12.2021 | 17:05

До Нового года осталось 10 дней. У многих жителей Города Спутника уже появилось праздничное настроение, а все потому, что на набережной царит сказочная атмосфера.

Установлена праздничная елка, составленная из 15 маленьких елочек. Ее украшают 150 метров гирлянды и сотни новогодних игрушек.

Напротив фонтанной площади монтируют большие арки. По вечерам переливается огнями тоннель с цифрами 2022. Над входом в парк Спутника появился светящийся купол с большими шарами.

Для новогоднего настроения и классных снимков установлены украшенные гирляндами арт-объекты - носорог, кит, тигр и пегас.

Яркие огни освещают каток и хоккейную коробку, и уже можно прокатиться с горки. В Спутнике их три: две деревянные (для взрослых и детей постарше) и одна ледяная (для малышей).

Началось строительство ледяного городка. Все фигуры в нем тоже будут подсвечиваться по вечерам.

Всего на украшение набережной ушло 5 километров гирлянд и почти 4 километра дюралайта - светодиодного кабеля. Теперь точно известно, куда можно прийти за новогодним настроением.