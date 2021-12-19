В Сердобске после снегопадов ожидают прихода бешеных лис

19.12.2021 | 10:18

В Сердобске напомнили о необходимости отстрела лисиц. Сообщение появилось в Instagram-аккаунте города.

Власти обратили внимание граждан на критическую ситуацию с бешенством в районе из-за увеличившейся популяции лис. Уже зафиксирован случай нападения зараженного животного на человека. Ветеринары в срочном порядке прививают собак и кошек.

«8 декабря в селе Пригородном на улице Ново-Большой на женщину напала лиса и укусила ее за щеку. Потерпевшей была оказана медицинская помощь. Без сомнения, лиса была заражена бешенством, так как здоровые особи обходят населенные пункты стороной», - говорится в посте.

Специалисты предполагают, что после снегопадов больные лисы из-за нехватки пропитания будут заходить в Сердобск. От них инфекция может перейти домашним животным, а затем - людям.

Районная станция по борьбе с болезнями животных напомнила о приказе министерства сельского хозяйства области. Согласно документу, охотники, добывшие лису, получат денежное вознаграждение: 600 рублей за каждую убитую особь.

«Нужно лишь принести уничтоженное животное ветеринарам и заполнить бланк заявления. Для отслеживания популяции лис нужно указать, какое животное убито: самец, самка или щенок - и возле какого населенного пункта», - отмечается в посте.