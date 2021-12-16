Общество

Дом на Московской могут признать объектом культурного наследия

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Дом № 102 на Московской достоин информационной таблички с историческими сведениями. Добиться этого намерена Елена Крыжановская. Она живет здесь восемь лет, но успела полюбить, изучить прошлое усадьбы купца Юганова и здания постройки 1838 года по книгам краеведа Александра Дворжанского.

«Он первоначально был двухэтажный, а в 1961 году его реконструировали, сделали четыре этажа и поселили сюда жильцов. У нас есть еще подвал трехметровый, но он, к сожалению, засыпан. Из таких подвалов есть выход в подземный ход, который идет под улицей Московской, потому что в те времена люди от пожаров прятались», - сообщила Елена Крыжановская.

На территории усадьбы на бывшей Селиверстовской улице размещались свечная лавка, конюшня, прачечная, магазины, где продавали швейные машинки, велосипеды, а с 1920 года - райком РКПБ и несколько квартир.

Семья Маргариты Кузнецовой поселилась здесь больше 100 лет назад.

«Родители сначала жили в Поиме Пензенской области, потом в 1920-е переехали сюда. В этом доме жил помещик Юганов, мама рассказывала мне», - отметила Маргарита Кузнецова.

В прошлом десятилетии здание признали ветхим и подлежащим сносу. Жители 12 квартир смогли опротестовать решение и добились включения дома в программу капитального ремонта на 2021 год.

«Подрядчик выиграл тендер, но не смог найти бригаду для замены крыши и ремонта фасада. Мы на общем собрании приняли решение сменить подрядчика. Когда пришел новый подрядчик, был осуществлен ремонт фасада полностью, произведена замена крыши, замена электропроводки по всему подъезду, счетчики», - пояснил житель дома Владимир Бубнов.

Осталось привести в порядок подъезд и добиться признания строения объектом культурного наследия. Активисты просят откликнуться тех, кто когда-то жил в 102-м: может быть, сохранились старые фотографии, интересные сведения. Потомков купца Юганова за границей они уже отыскали.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

А потомки купца Юганова на свою недвижимость не претендуют?

Гость||

Признание объектом культурного наследия ничего не даёт и ни от чего не защищает в Пензенской области. История с планетарием это доказала и передоказала на 146%.

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