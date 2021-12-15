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Общество

В Пензе поделились планами по развитию лагеря «Орленок»

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В среду, 15 декабря, на заседании комиссии Пензенской городской думы начальник управления экономического развития администрации Лариса Панкова рассказала о планах по развитию оздоровительного лагеря «Орленок».

По ее словам, продолжается работа по привлечению потенциальных инвесторов. Им предлагается реализовать проект по принципам государственно-частного партнерства.

«В случае разработки в 2022-2024 годах программы по капитальному ремонту и строительству загородных детских оздоровительных лагерей на областном и федеральном уровне планируется дополнительно привлечь на реализацию проекта бюджетные инвестиции», - сообщила она.

Лариса Панкова пояснила, что сейчас «Орленок» «по факту просто площадка», так как инженерные сети там отсутствуют, а имеющиеся деревянные корпуса нужно сносить, поскольку они непригодны для эксплуатации.

«Администрация провела анализ востребованности услуги отдыха в загородных оздоровительных лагерях, плановая вместимость муниципальных объектов составляет 764 ребенка в одну смену. В среднем в настоящее время обеспеченность местами в лагерях составляет 15 процентов, что является низким уровнем обеспеченности. Реализация проекта позволит увеличить число отдохнувших детей», - заключила она.

Депутат Юрий Зиновьев поинтересовался, смогут ли пензенские дети отдыхать в «Орленке», если его реконструкцией будет заниматься сторонний инвестор.

«Нужно выходить на федеральный уровень для получения средств на «Орленок», - подчеркнул народный избранник.

Ранее первый зампред правительства Пензенской области Олег Ягов заявил, что на реконструкцию лагеря «Орленок» потребуется около 1 млрд рублей.

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