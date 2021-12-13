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Общество

В Пензенской области запустили современный дизельный поезд

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С железнодорожного вокзала в свой первый рейс отправился новый рельсовый автобус - современный дизельный поезд отечественного производства, состоящий из двух вагонов. «Орлан» будет курсировать по маршруту Пенза - Белинская - Пачелма - Пенза.

«Спасибо всем начальствам, кто нам дал такой вагон. Очень уютно, красиво. Спасибо всем», - отметила пассажирка Марина Аркадьевна.

«Это является эффективным и комфортным решением замены на тех участках железнодорожного пути, где старые вагоны выбывают по сроку службы», - рассказал генеральный директор ОАО «Башкортостанская пригородная железнодорожная компания» Антон Гармаш.

Просторный - 133 сидячих места, два из них для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Уже с первых минут пассажиры оценили новую обстановку.

«Все это для жителей нашей области, чтобы всем было комфортно, чтобы добирались безопасно», - сообщил министр цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области Сергей Балакин.

Каждый вагон оснащен климатической установкой с системой очистки и обеззараживания воздуха, камерами видеонаблюдения, санитарными узлами и специальным оборудованием для инвалидов. Полки для багажа стали шире, но расположены на привычном месте - сбоку над головой. Некоторым пассажирам этого оказалось недостаточно.

«Ну, а куда я с сумками? Раньше прогал был, туда задвинул и все, а сейчас плохо», - пожаловался Михаил Алексеевич.

Смогли оценить новый транспорт и ученицы спецкласса РЖД школы № 77.

«Шикарный и красивый», - порадовались девушки.

Время движения сократилось - весь путь займет 2 часа 50 минут. Курсировать новый рельсовый автобус будет ежедневно. Утром по вторникам, средам и четвергам только до станции Белинской. Все вечерние рейсы, а также в первой половине дня по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям - до Пачелмы. В новогодние каникулы, с 1 по 10 января, каждый поезд будет ходить по направлению Пенза - Пачелма.

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Источник — ТРК «Наш дом», Ольга Сальникова
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