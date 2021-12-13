Пензенским учителям хотят выделять гранты по 100 000 рублей

13.12.2021 | 12:30

В Пензенской области с 2022 года учителям математики и информатики начнут выделять гранты на реализацию их образовательных проектов.

Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Предполагается, что в год педагогам будут предоставлять 10 грантов по 100 000 рублей.

В регионе ИТ-деятельность признали одним из важнейших направлений. Необходимо поддерживать углубленное преподавание алгебры, геометрии, физики, химии, естественных наук, а также информатики и программирования.

Гранты сочли хорошим стимулом для более активной и продуктивной работы педагогов с детьми.

В текущем году Пензенская область стала участником федерального пилотного проекта обучения школьников языкам программирования. Курс рассчитан на 144 академических часа, им охватили около 600 ребят.