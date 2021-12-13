Сетевое издание|18+|Понедельник|13 дек 2021|13:53
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Общество

Пензенским учителям хотят выделять гранты по 100 000 рублей

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В Пензенской области с 2022 года учителям математики и информатики начнут выделять гранты на реализацию их образовательных проектов.

Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Предполагается, что в год педагогам будут предоставлять 10 грантов по 100 000 рублей.

В регионе ИТ-деятельность признали одним из важнейших направлений. Необходимо поддерживать углубленное преподавание алгебры, геометрии, физики, химии, естественных наук, а также информатики и программирования.

Гранты сочли хорошим стимулом для более активной и продуктивной работы педагогов с детьми.

В текущем году Пензенская область стала участником федерального пилотного проекта обучения школьников языкам программирования. Курс рассчитан на 144 академических часа, им охватили около 600 ребят.

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Гость||

премия за хорошую работу в избирательных комиссиях.

Гость||

Этим ит-шникам не гранты нужно, а пинка под зад. Вся Россия страдает из-за их цифровизации.

Гость||

Гость писал(a):

Этим ит-шникам не гранты нужно, а пинка под зад. Вся Россия страдает из-за их цифровизации.
полностью согласен, айти не улучшает а усложняет тольок жизнь людей и собирает столько бабок

Гость||

Гость писал(a):

Вся Россия страдает из-за их цифровизации.
Так всю эту цифровизацию и ее форматы придумывают чиновники а не ит-шники.

Гость||

Гость писал(a):

Так всю эту цифровизацию и ее форматы придумывают чиновники а не ит-шники.
Они спелись. Рука руку моет. Чиновники наживаются и ит-шникам дают возможность погреть руки. А остальным только лишние трудности и трата денег и нервов.

Гость||

Гость писал(a):

Так всю эту цифровизацию и ее форматы придумывают чиновники а не ит-шники.
Они спелись. Рука руку моет. Чиновники наживаются и ит-шникам дают возможность погреть руки. А остальным только лишние трудности и трата денег и нервов.

Гость||

Гость писал(a):

Так всю эту цифровизацию и ее форматы придумывают чиновники а не ит-шники.
придумывают чиновники а реализуют эти задрочеумные айтишники

Гость||

айтишники пошли откуда? от математиков. Вот кто виной всему! Наплодили пелерьманов на свою голову. Раньше как? Корове сена дал, навоз выбросил и хорошо! А щас чаво? Курокодов выдумали яти иху корень. Голову людям морочат.

Гость||

Реальные CEKC Знaкoмcтвa в твоем городе. Без cмс и плaтных регистpаций, все aнонимнo----- http://bit.do/vipas

Гость||

Как вообще можно вводить цифровизацию в стране, где подавляющая часть населения знакома с интернетом лишь поверхностно?

А учителям не гранты давать надо, а НАУЧИТЬ УЧИТЬ ДЕТЕЙ! А гранты эти по "своим" разойдутся в любом случае, и для учебного процесса они ничего не внесут.

Имя: Гость
Комментарий:

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