Пензенским учителям хотят выделять гранты по 100 000 рублей

В Пензенской области с 2022 года учителям математики и информатики начнут выделять гранты на реализацию их образовательных проектов.
Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Предполагается, что в год педагогам будут предоставлять 10 грантов по 100 000 рублей.
В регионе ИТ-деятельность признали одним из важнейших направлений. Необходимо поддерживать углубленное преподавание алгебры, геометрии, физики, химии, естественных наук, а также информатики и программирования.
Гранты сочли хорошим стимулом для более активной и продуктивной работы педагогов с детьми.
В текущем году Пензенская область стала участником федерального пилотного проекта обучения школьников языкам программирования. Курс рассчитан на 144 академических часа, им охватили около 600 ребят.
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