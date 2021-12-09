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Общество

Пензенцы в День Героев Отечества почтили память погибших

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С утра пораньше Юлия Горшенина пришла на набережную Суры с красными гвоздиками. Цветы студентка пензенского вуза хотела возложить к стеле «Слава героям».

«Я считаю, что помнить и знать людей, которые защищали нашу Родину, нужно и важно, ведь без знания прошлого нет понимания будущего и настоящего», - подчеркнула жительница Пензы.

В России отметили День Героев Отечества. Представители ветеранских, молодежных и общественных организаций, чиновники, военные встретились у «Ростка».

На стелу нанесены почти 400 фамилий уроженцев Пензенского края, ставших Героями России, Советского Союза, Социалистического Труда, участников войн, награжденных орденом Славы или Георгиевским крестом.

«Мы обязаны чтить память этих людей, передавать поколениям их успехи, заслуги перед нашим Отечеством, чтобы память сохранилась как можно дольше», - отметил председатель городского совета ветеранов Вячеслав Анпилогов.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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Гость||

кто все эти? ради чего эти телодвижения?

Гость||

Патриотов формируют!

Уберите обломова из шк программы и включите ПавкуКорчагина, дурачьё!

Гость||

Мы все равно слушать Моргенштрерна будем с Дудем

Имя: Гость
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