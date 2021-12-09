Мобильное приложение заменяет посещение офиса «ТНС энерго»

Приложение «ТНС энерго» для мобильных устройств (iOS и Android OS) предоставляет возможность взаимодействия с энергосбытовой компанией без посещения центров обслуживания клиентов.
Мобильный сервис обеспечивает дистанционный доступ потребителей ко всем операциям, связанным с энергоснабжением:
• передаче показаний прибора учета;
• оплате счетов без комиссии;
• получению и хранению электронных квитанций, в том числе за предыдущие месяцы;
• управлению лицевыми счетами по всем своим объектам;
• контролю переданных показаний и произведенных платежей.
Мобильное приложение позволяет включить и настроить на удобные дату и время напоминания о передаче показаний счетчика электроэнергии.
Пользователям также доступна функция направления со своего смартфона обращений в «ТНС энерго Пенза» и оперативного получения ответов от специалистов компании без непосредственного контакта, что особенно актуально в периоды неблагоприятной эпидемиологической обстановки.
Приложение «ТНС энерго» доступно для устройств, работающих на платформах iOS и Android OS. Ознакомиться более подробно и подключить сервис можно по ссылке.
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