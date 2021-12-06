06.12.2021 | 20:15

1 400 дорожно-транспортных происшествий зарегистрировано в текущем году на территории Пензенской области. В них погибли 144 человека, еще около 2 000 получили травмы различной степени тяжести. При оформлении 604 автомобильных аварий сотрудники ГИБДД зафиксировали неудовлетворительное состояние проезжей части.

«В отношении должностных и юридических лиц составлено 334 административных материала. Кроме этого, владельцам улично-дорожной сети выдано 2 150 предписаний на устранение выявленных недостатков, за невыполнение в установленный срок которых в отношении должностных и юридических лиц составлено 62 административных материала», - сообщил начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

Водителей и пешеходов призвали информировать инспекторов о серьезных дефектах дорожного покрытия.