02.12.2021 | 09:07

В день 20-летнего юбилея «Единой России» руководитель фракции партии, заместитель секретаря ее регионального отделения Вадим Супиков провел дистанционный прием граждан.

Депутату позвонили 42 человека.

В работу приняты обращения о передаче инженерной инфраструктуры третьего корпуса школы № 66 на обслуживание специализированной организации, демонтаже незаконно установленных гаражей на улице Суворова.

Положительно решены вопросы руководителей детских садов, библиотек и учреждений дополнительного образования о выделении елок.

«По просьбам председателей уличных и домовых комитетов с 23 по 26 декабря на территории МКД, частного сектора и в сквере «Семейный» будут организованы игровые программы с участием Деда Мороза и Снегурочки. Новогодние мероприятия проведем в полном объеме, но с соблюдением установленных требований», - отметил Вадим Супиков.

Во время дистанционного приема граждан 38 обращений были решены положительно, остальные взяты на личный контроль.