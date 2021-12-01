Пензенские остановки предлагают оборудовать зарядками для телефонов

В Пензе нашелся предприниматель, готовый заняться переоборудованием павильонов на остановках общественного транспорта. Это возможно в случае заключения концессионного соглашения с администрацией города.
О том, что остановочные павильоны в областном центре решено привести к единому дизайну с привлечением частного бизнеса, стало известно на последней сессии городской думы. Теперь проект обрел более четкие очертания.
Бизнесмен, желающий принять участие в его реализации, показал главе администрации Пензы Александру Басенко презентацию новых конструкций. Они предусматривают стойки для зарядки телефонов, видеокамеры, интегрированные в систему «Безопасный город», кнопки вызова экстренной помощи 112 и другие элементы.
Немаловажно то, что остановки будут обновляться не за счет бюджетных средств, а на деньги инвестора, который, в свою очередь, сможет размещать на них рекламу.
Александр Басенко подчеркнул, что планировать обновление остановок необходимо с учетом перспективы изменения схемы транспортного обслуживания.
«Полномочия в сфере транспортных перевозок передаются в Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области. В случае поддержки проекта со стороны областных органов власти право заключить концессионное соглашение будет разыгрываться в ходе аукциона», - сообщили в пресс-службе мэрии.
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в пензе это делать нельзя, все сломают и изуродуют на следующий день, так что не надолго,деньги на ветер