Общество

Пензенские остановки предлагают оборудовать зарядками для телефонов

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В Пензе нашелся предприниматель, готовый заняться переоборудованием павильонов на остановках общественного транспорта. Это возможно в случае заключения концессионного соглашения с администрацией города.

О том, что остановочные павильоны в областном центре решено привести к единому дизайну с привлечением частного бизнеса, стало известно на последней сессии городской думы. Теперь проект обрел более четкие очертания.

Бизнесмен, желающий принять участие в его реализации, показал главе администрации Пензы Александру Басенко презентацию новых конструкций. Они предусматривают стойки для зарядки телефонов, видеокамеры, интегрированные в систему «Безопасный город», кнопки вызова экстренной помощи 112 и другие элементы.

Немаловажно то, что остановки будут обновляться не за счет бюджетных средств, а на деньги инвестора, который, в свою очередь, сможет размещать на них рекламу.

Александр Басенко подчеркнул, что планировать обновление остановок необходимо с учетом перспективы изменения схемы транспортного обслуживания.

«Полномочия в сфере транспортных перевозок передаются в Министерство цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области. В случае поддержки проекта со стороны областных органов власти право заключить концессионное соглашение будет разыгрываться в ходе аукциона», - сообщили в пресс-службе мэрии.

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Гость||

в пензе это делать нельзя, все сломают и изуродуют на следующий день, так что не надолго,деньги на ветер

Гость||

Это по скольку же народу предполагается ждать транспорт, что они и телефон зарядить успеют?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Они предусматривают стойки для зарядки телефонов, видеокамеры, интегрированные в систему «Безопасный город»,
Чем вот это всё, лучше сделайте электронное табло, отражающее время до приезда транспорта но номерам. Хотя бы полезно будет.

Гость||

Гость писал(a):

лучше сделайте электронное табло
делали уже, только 10% времени они показывали когда приедет автобус, а 90% рекламу.

Гость||

Сделайте туалеты лучше!

Гость||

Гость писал(a):

Гость|01.12.2021 10:03|

Сделайте туалеты лучше!

Видеокамера и туалет - понятия взаимоисключающие))) Но мысль хорошая.

Гость||

Теперь кроме выхода в окно и прогулки по рельсам в моду войдёт запихивание гвоздей в розетку.

Гость||

Туалет, электронное табло и газету в рулонах.

Гость||

Сортиры да, не мешало бы.

Гость||

Зарядки для телефонов? Серьезно? У вас там весь город в говне, вы бы для начала город в порядок привели, а то зарядку прям в говно придется втыкать?

Гость||

Полный бред!слова на публику!нужно сами остановочные павильоны заменить на действительно удобные!чтоб ветер со всех сторон не дул ,чтоб от дождя укрытся можно было и не трем -четырем,а всем желающим.от солнца козырек был бы!и повесить табло :какие маршруты проходят и их промежуточный интервал.вот все что нужно!а эти зарядки и тревожные кнопки!это полный бред!не успеют поставить ,как все выломается.никто же не следит за нарушителями.раньше патрули ходили,а щас полная свобода....от хорошего поведения.

Гость||

В своем подьезде и то лампочки бьют.

Гость||

Кофеавтоматы еще можно. Попил кофейка, посетил сортир, зарядил телефон... можно уже и не ездить никуда)

Гость||

Лежит бомж в блевотине и обоссаный, но зато лежит и телефон заряжает! Красота то какая, все для людей.

Гость||

А можно мягкий диван, если ночь застала, а маршрутки уже не ходят?

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Имя: Гость
Комментарий:

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