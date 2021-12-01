Деньги, фейерверки и сладости: стартовал конкурс от PenzaInform.ru

01.12.2021 | 11:42

В первый день зимы, 1 декабря, в группе PenzaInform.ru в социальной сети «ВКонтакте» стартовал предновогодний конкурс.

Участникам предлагается подобрать актуальное, с их точки зрения, определение для уходящего 2021 года. За лучшие идеи будут вручены деньги, фейерверки от компании «Прометей» и сладкие подарки.

По условиям конкурсанту необходимо:

- быть участником группы PenzaInform.ru во «ВКонтакте»;

- до 12 декабря включительно в комментариях под этим постом написать, как бы он назвал 2021 год (не длиннее пяти слов).

- вставить в свой комментарий ссылку на любую новость с PenzaInform.ru, в которой есть одно любое слово из предложенного названия, кроме слова «год» (для удобства можно пользоваться поисковиком на сайте наверху справа).

Например: Год неожиданных историй https://www.penzainform.ru/news/social/2021/11/04/penzentci_viskazalis... (в данной новости есть слово «история»).

13 декабря редакция выберет из всех вариантов 10 самых интересных и в 12:00 в группе стартует голосование. Оно продлится до 11:59 27 декабря, а в 12:00 в тот же день будут объявлены победители. Ими станут те, чьи названия наберут наибольшее число голосов.

За десять лучших идей PenzaInform.ru вручит призы: 1 человек получит 3 000 рублей, 4 человека - по 2 000 рублей и фейерверки от компании «Прометей». Еще 5 участникам достанутся сладкие новогодние подарки.

ВНИМАНИЕ!

Если два человека предложат одно и то же название, которое редакция отберет для голосования, то в конкурс проходит первый приславший.

Если по результатам голосования будет более трех победителей, призы получат те, кто оставил свой комментарий раньше.

Призы не высылаются и не доставляются, забирать их нужно самостоятельно в оговоренные сроки.