«Дамате» увеличила площадь сева озимых на 20%

28.09.2021 | 13:52

Компания «Дамате» расширила площадь для сева озимых в Пензенской и Тюменской областях на 20%, до 10 тысяч га. Это было необходимо для обеспечения поголовья птицы и коров холдинга кормами собственного производства.

В этом году в севооборот компании в двух регионах вошли озимая пшеница и рожь. В Пензенской области общая площадь сева достигла порядка 9 тысяч га: там взойдет озимая пшеница, столь необходимая индейке.

Культуру посеяли в 8 районах присутствия агрохолдинга: Нижнеломовском, Наровчатском, Вадинском, Спасском, Колышлейском, Мокшанском, Пачелмском, а также в новом для компании Пензенском.

Основные площади располагаются в Нижнеломовском и Мокшанском районах. Специалисты засеяли там 2,5 тысячи га и 2,6 тысячи га соответственно.

Около тысячи гектаров выделено под сев в Наровчатском районе, более 800 га - в Спасском, более 600 га - в Колышлейском, более 500 га - в Вадинском.

В Пензенском районе озимую пшеницу посеяли на площади около 470 га, в Пачелмском - 110 га.

В Тюменской области площадь осеннего сева превысила 1 тысячу га, ее отдали под рожь, которая пойдет на заготовку качественного сенажа.

В осенних полевых работах задействовали более 100 сотрудников и 90 единиц техники.

Всего под управлением ГК «Дамате» в двух регионах находится свыше 60 тысяч га земли.

«Дамате» ежегодно увеличивает земли под озимые с целью стабильного обеспечения поголовья птицы и коров кормами собственного производства. Собственная кормовая база позволяет нам контролировать качество и безопасность выпускаемой продукции. В процессе сева наши специалисты применяют передовые технологии и современные методы обработки, что повышает эффективность использования земельных ресурсов и обеспечивает хорошую урожайность», - отметил генеральный директор ГК «Дамате» Рашид Хайров.

В Пензенской области под управлением компании находится крупнейший в РФ комплекс по производству и переработке индейки, включающий полный производственный цикл, а в Тюменской области «Дамате» развивает молочную ферму на 11,5 тысячи голов крупного рогатого скота.

На сегодняшний день в общем земельном банке компании находится свыше 77 тысяч га, из которых 49 тысяч расположены в Сурском крае.