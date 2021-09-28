Общество

6 октября в Пензенской области прозвучат электросирены

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В пятницу, 1 октября, в Пензе стартует месячник гражданской обороны.

В организациях и учреждениях города до 1 ноября будут проводиться учения и практические занятия, инструктажи и беседы по гражданской обороне.

Также состоятся смотры готовности сил гражданской обороны, смотры-конкурсы учебно-консультационных пунктов, конкурсы на звание «Лучший учитель года по курсу ОБЖ» и «Лучший преподаватель года дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».

6 октября в Пензенской области запланирована штабная тренировка по теме «Организация и ведение гражданской обороны на территории Российской Федерации». При ее проведении будут запущены электросирены, а сигналы теле- и радиоканалов замещены проверочным сигналом.

Месячник продлится до 1 ноября, сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Во время учений "избранные" будут прятаться по бункерам?

Гость||

Если доживут. От баранопростудки человек сгорает за пару дней

Гость||

Гость писал(a):

Гость|28.09.2021 10:06
Гость писал(a):
От баранопростудки человек
Ты из этого стада! Я тебя узнал

Гость||

от кого обороняться??????? все своих врагов знаем в лицо, от них защиты не предлагается

Гость||

Когда начнут глупомордых травить дустом?

Гость||

По мусору месячные,по ГО месячные,по борьбе с наркотой тоже месячные... А планово хорошо работать нельзя?

Гость||

ЗаВыЛо бОлОтО

Гость||

Гость писал(a):

Когда начнут глупомордых травить дустом?
это бесполезно

Имя: Гость
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