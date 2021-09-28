6 октября в Пензенской области прозвучат электросирены

В пятницу, 1 октября, в Пензе стартует месячник гражданской обороны.
В организациях и учреждениях города до 1 ноября будут проводиться учения и практические занятия, инструктажи и беседы по гражданской обороне.
Также состоятся смотры готовности сил гражданской обороны, смотры-конкурсы учебно-консультационных пунктов, конкурсы на звание «Лучший учитель года по курсу ОБЖ» и «Лучший преподаватель года дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».
6 октября в Пензенской области запланирована штабная тренировка по теме «Организация и ведение гражданской обороны на территории Российской Федерации». При ее проведении будут запущены электросирены, а сигналы теле- и радиоканалов замещены проверочным сигналом.
Месячник продлится до 1 ноября, сообщили в пресс-службе администрации Пензы.
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Во время учений "избранные" будут прятаться по бункерам?