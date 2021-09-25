Общество

В Пензе готовят документы на ремонт трех мостов

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В Пензе разрабатывается проектно-сметная документация на ремонт трех мостовых сооружений.

Имеется в виду реконструкция моста через реку Мойку на Батайской, моста через Суру по быкам плотины ТЭЦ-1 и моста на Токарной.

Планируется, что эти объекты внесут в программу федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть». В таком случае средства на их реконструкцию выделят из федерального бюджета.

«Сегодня в региональной сети автодорог России насчитывается порядка 64 тысяч искусственных сооружений - мостов, путепроводов и эстакад, при этом порядка 7% из них находится в аварийном состоянии. Большинство таких объектов построено в 50-60-х годах прошлого века, они проектировались в расчете на определенную нагрузку, однако с тех пор интенсивность дорожного движения увеличилась в десятки раз», - пояснили в пресс-службе Министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области.

В минстрое также напомнили, что в сентябре в Пензе был сдан в эксплуатацию после реконструкции Бакунинский мост.

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Источник — фото minstroy.pnzreg.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

моста через Суру по быкам плотины ТЭЦ-1
Что опять !? Его же не так давно при Бочкареве ремонтировали.

Гость||

Человек в Госдуме будет просить деньги в регион), для этого его и опять) пригласили.

Так задумано, земляки.

Гость||

у моста ТЭЦ1 есть одна серьезная проблема - провалы пешеходной дорожки: сколько не ремонтировали, она все-равно рушится до сквозной дыры

Имя: Гость
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