В Пензе готовят документы на ремонт трех мостов

25.09.2021 | 10:37

В Пензе разрабатывается проектно-сметная документация на ремонт трех мостовых сооружений.

Имеется в виду реконструкция моста через реку Мойку на Батайской, моста через Суру по быкам плотины ТЭЦ-1 и моста на Токарной.

Планируется, что эти объекты внесут в программу федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть». В таком случае средства на их реконструкцию выделят из федерального бюджета.

«Сегодня в региональной сети автодорог России насчитывается порядка 64 тысяч искусственных сооружений - мостов, путепроводов и эстакад, при этом порядка 7% из них находится в аварийном состоянии. Большинство таких объектов построено в 50-60-х годах прошлого века, они проектировались в расчете на определенную нагрузку, однако с тех пор интенсивность дорожного движения увеличилась в десятки раз», - пояснили в пресс-службе Министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области.

В минстрое также напомнили, что в сентябре в Пензе был сдан в эксплуатацию после реконструкции Бакунинский мост.