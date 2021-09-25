В Пензе готовят документы на ремонт трех мостов

В Пензе разрабатывается проектно-сметная документация на ремонт трех мостовых сооружений.
Имеется в виду реконструкция моста через реку Мойку на Батайской, моста через Суру по быкам плотины ТЭЦ-1 и моста на Токарной.
Планируется, что эти объекты внесут в программу федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть». В таком случае средства на их реконструкцию выделят из федерального бюджета.
«Сегодня в региональной сети автодорог России насчитывается порядка 64 тысяч искусственных сооружений - мостов, путепроводов и эстакад, при этом порядка 7% из них находится в аварийном состоянии. Большинство таких объектов построено в 50-60-х годах прошлого века, они проектировались в расчете на определенную нагрузку, однако с тех пор интенсивность дорожного движения увеличилась в десятки раз», - пояснили в пресс-службе Министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области.
В минстрое также напомнили, что в сентябре в Пензе был сдан в эксплуатацию после реконструкции Бакунинский мост.
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penzainform.ru писал(a):Что опять !? Его же не так давно при Бочкареве ремонтировали.