Общество

Праздники двора от «Термодома» объединяют жителей Спутника

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Праздники двора в Городе Спутнике продолжаются. В этом году строительный холдинг «Термодом» продлил лето жителям своих ЖК, и вот еще одна череда мероприятий состоялась в выходные.

Артисты, диджеи, музыка, шоу, конкурсы и танцевальные флешмобы - что еще нужно, чтобы отлично провести время? Согласились с этим и жители жилого комплекса «Лазурный» в Городе Спутнике. Взрослые и дети на несколько часов стали участниками большого праздника двора, цель которого - объединять людей. Малыши играли с аниматорами, примеряли «маски»-аквагрим и радовались воздушным шарам, а их родители смотрели шоу барабанщиков и каждый момент фиксировали на камеры, чтобы пересматривать, вспоминать и улыбаться. Хорошее настроение - отличительная особенность жителей Города Спутника.

«У нас такие хорошие соседи, все очень дружелюбные! Рекомендую переезжать в Город Спутник и спасибо организаторам за праздник», - отметила жительница «Лазурного» Елена Сказка.

«Купил сыну здесь квартиру, вот приехал в гости, а тут - праздник. Очень понравился и мне, и внучкам! Дочке тоже здесь квартиру покупаем», - поделился житель Ульяновской области Расим Абубикяров.

Тем, кто хочет хороших соседей и веселых праздников, легко это устроить. Первый шаг - звонок в офис строительного холдинга «Термодом» по телефону 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный).

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