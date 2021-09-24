Пензенцы смогут получить ответы на вопросы о вакцинации

Во вторник, 28 сентября, в 12:00 в аккаунтах Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики специалисты в социальных сетях ответят на 10 самых актуальных вопросов о вакцинации.
Прямой эфир проведут главный внештатный специалист регионального минздрава по инфекционным заболеваниям Джамиля Курмаева и врио заместителя министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева.
В частности, они расскажут о механизме действий вакцин от COVID-19, о том, можно ли заболеть после прививки и для чего нужна повторная вакцинация.
Вопросы можно заранее направить на адрес электронной почты: gbuz_pocmp@mail.ru, указав тему письма «Вопрос специалисту». Во время онлайн-эфира их можно будет задать в чате.
Стать участником эфира можно в группах на сайтах «ВКонтакте» и «Одноклассники», сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.
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