Общество

Пензенцы смогут получить ответы на вопросы о вакцинации

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Во вторник, 28 сентября, в 12:00 в аккаунтах Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики специалисты в социальных сетях ответят на 10 самых актуальных вопросов о вакцинации.

Прямой эфир проведут главный внештатный специалист регионального минздрава по инфекционным заболеваниям Джамиля Курмаева и врио заместителя министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева.

В частности, они расскажут о механизме действий вакцин от COVID-19, о том, можно ли заболеть после прививки и для чего нужна повторная вакцинация.

Вопросы можно заранее направить на адрес электронной почты: gbuz_pocmp@mail.ru, указав тему письма «Вопрос специалисту». Во время онлайн-эфира их можно будет задать в чате.

Стать участником эфира можно в группах на сайтах «ВКонтакте» и «Одноклассники», сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Сколько сейчас стоит купить сертификат о прививе?

Гость||

Гость писал(a):

Сколько сейчас стоит купить сертификат о прививе?
зачем он тебе??????? с ним код какой нибудь дадут а код на себе грех великий носить

Гость||

лживую пропаганду они могут получить.

Гость||

Врио Марина уже детей своих привила по пятому разу или как?

Гость||

попов слушайте они молодцы им указ губернатора не указ.приходите на праздничные богослужения и радуйтесь жизни.

Гость||

Гость писал(a):

Сколько сейчас стоит купить сертификат о прививе?
хахахах, точно, самый главный вопрос.

Гость||

Гость писал(a):

попов слушайте они молодцы им указ губернатора не указ.приходите на праздничные богослужения и радуйтесь жизни.
а кто нам этот губернатор, мы его не выбирали

Гость||

согласен его Путин назначил нашу область с колен поднимать. как Володя Россию поднял.

Имя: Гость
Комментарий:

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