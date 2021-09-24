Около 5% пензенцев не получают иммунитет после прививки

24.09.2021 | 12:10

Для выработки коллективного иммунитета необходимо привить от коронавирусной инфекции 80% взрослого населения Пензенской области, рассказал руководитель регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин в эфире телеканала «Россия 24».

«Сейчас план выполнен на 54%, что составляет 35,6% от численности населения области. В последнее время темпы иммунизации возросли, и мы надеемся до 1 ноября выполнить мероприятия по вакцинации от ковида», - сообщил он.

Главный санитарный врач области отметил, что прививка является специфической профилактикой и не дает полной защиты, но гарантирует, что заболевание пройдет в легкой степени. Так, около 1,5% вакцинированных заразилось коронавирусом.

«А вообще статистика показывает, что не менее 5% населения невосприимчивы к выработке иммунитета. То есть если мы уколем 100%, то иммунитет выработается у 93-95%, а остальные 5-7% в силу особенностей организма его не получат»,- пояснил он.