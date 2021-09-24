Общество

Около 5% пензенцев не получают иммунитет после прививки

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Для выработки коллективного иммунитета необходимо привить от коронавирусной инфекции 80% взрослого населения Пензенской области, рассказал руководитель регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин в эфире телеканала «Россия 24».

«Сейчас план выполнен на 54%, что составляет 35,6% от численности населения области. В последнее время темпы иммунизации возросли, и мы надеемся до 1 ноября выполнить мероприятия по вакцинации от ковида», - сообщил он.

Главный санитарный врач области отметил, что прививка является специфической профилактикой и не дает полной защиты, но гарантирует, что заболевание пройдет в легкой степени. Так, около 1,5% вакцинированных заразилось коронавирусом.

«А вообще статистика показывает, что не менее 5% населения невосприимчивы к выработке иммунитета. То есть если мы уколем 100%, то иммунитет выработается у 93-95%, а остальные 5-7% в силу особенностей организма его не получат»,- пояснил он.

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Гость||

какие были проведены исследования, на каком числе испытуемых, в течении какого времени? настоящие ученные обосновывают свое мнение. а этот провластный лизатель попы уверен что далек от науки.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

гарантирует, что заболевание пройдет в легкой степени.
В каком размере и кто представляет гарантийные обязательства? Какую компенсацию получит привившийся, если он заболеет в средней или тяжёлой степени?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

и мы надеемся до 1 ноября выполнить мероприятия по вакцинации от ковида», - сообщил он.
до 2192 года?)))

Гость||

ничего они не получат. подпишут бумажку что берут всю ответственность на себя и вперед. и за своих несовершеннолетних детей тоже подпишутся. бюджетников и спрашивать не надо будет они и так пойдут по указке сверху. холопов никто не спрашивает им приказывают.

Гость||

А как можно выполнить план за 1,5 месяца, если за 8 месяцев выполнили на 55 %? Перекусихин бредит?

Гость||

получат не получат, это интерерсует только власть и врачей что бы дальше петь эти пести ну еще некоторый процет управляемых дистанционно

Гость||

План по уничтожению населения.

Гость||

сейчас они тебе продемонстрируют как. я тоже думал что едро процентов тридцать наберут.все рейтинги такие цифры показывали.

Имя: Гость
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