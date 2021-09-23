В пензенских школах не у всех охранников имелись удостоверения

23.09.2021 | 11:43

В среду, 22 сентября, в ряде пензенских школ прошла проверка антитеррористической защищенности. Ее провели сотрудники Росгвардии, заместитель главы администрации города Олег Денисов и депутат Юрий Зиновьев.

Комиссия побывала в многопрофильной гимназии № 13, школах № 57 и 64.

«Правоохранители обращали особое внимание на уровень профессиональной подготовки охранников учебных учреждений, наличие и исправность систем видеонаблюдения и тревожной сигнализации, сигналов оповещения», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Также комиссия проверяла соответствие лицензий и документов, подтверждающих статус частного охранника, и готовность этих сотрудников к действиям в чрезвычайных ситуациях. Как оказалось, не во всех учреждениях образования охранники имеют соответствующую подготовку, а некоторые из них не смогли предъявить удостоверения.

По итогам проверки некоторых представителей охранных предприятий за несоблюдение инструкций привлекут к ответственности.

В итоге было составлено два протокола об административном правонарушении по статье 20.16 КоАП РФ «Незаконная частная детективная или охранная деятельность». К ответственности будут привлечены не только работники, но и должностные лица охранных организаций, уточнили в пресс-службе управления Росгвардии.

На оперативном совещании с представителями городского управления образования, которое прошло после проверки, поступило предложение установить в школах средства экстренной фиксации входных дверей, а также создать чат в социальных сетях, в котором директора школ будут сообщать о несоблюдении охранниками инструкций.

«Проверки образовательных учреждений продолжатся и в дальнейшем», - сообщили в пресс-службе Пензенской городской думы.