В Пензе к концу года планируют сдать гемодиализный центр

21.09.2021 | 19:28

Уже несколько месяцев в корпусе областной больницы имени Н. Н. Бурденко, который был построен еще в XIX веке, идут ремонтные работы. Проводят их в рамках государственного и частного партнерства. Планируется, что уже к концу года здесь примут первых пациентов с острой почечной недостаточностью, которым жизненно необходимы процедуры по очищению крови при помощи специального оборудования.

«Уникальность этого гемодиализного центра в том, что мы берем тяжелобольных, которые нуждаются в гемодиализе, от которых отказываются частные структуры. Проблема в том, что частники не берут тяжелых, потому что, действительно, затраты большие. Работу мы планируем в три смены, ориентируемся до 150 человек в сутки», - пояснил главный врач Пензенской областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко Александр Никишин.

Это в 2,5-3 раза больше, чем сейчас. Чтобы выйти на новый уровень оказания помощи, необходимы были дополнительные площади. Вот тут и пригодилось здание на углу улиц Лермонтова и Маршала Крылова. Исторический корпус долгое время не использовали в медицинских целях.

«Здесь будет все новое оборудование», - рассказал Александр Никишин.

А пока строители выполняют свой объем работ. Снаружи здание выглядит уже презентабельно. Фасад и крыша обновлены, заменены оконные конструкции. Внутренняя отделка идет полным ходом.