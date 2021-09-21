В Каменском районе для устранения аварии отключат газ

21.09.2021 | 11:19

ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» информирует о том, что в связи с проведением ООО «Газпром трансгаз Саратов» огневых работ, направленных на устранение аварийной ситуации и запланированных с 28 по 30 сентября, будет приостановлено газоснабжение абонентов Каменского района.

Перечень населенных пунктов: город Каменка; села Большие Верхи, Анучино, Варваровка, Завиваловка, Головинщино, Клейменовка, Кевдо-Мельситово, Кикино, Ключище, Александровка, Кобылкино, Безруково, Кочалейка, Владыкино, Кочетовка, Залесное, Кувака, Мочалейка, Казанская Арчада, Низовка, Максимовка, Скворечное, Старая Есинеевка, Соболевка, Троицкое, Телятино, Усть-Атмис, Федоровка, Андреевка, Батрак, Блиновка; поселки Тухачевский, Знаменка, Росток; деревни Селитьба, Кургановка, Надеждинка; станция Студенец, Центральная усадьба совхоза им. Калинина.