Пензенские полицейские подвели итоги работы во время выборов

20.09.2021 | 20:26

Нарушений общественного порядка и чрезвычайных происшествий во время выборов в Пензенской области не было. Сотрудники полиции подвели итоги прошедших дней голосования. С 16 по 20 сентября включительно в круглосуточном режиме они дежурили на избирательных участках, а их в области работало 1 067.

«Вся информация, поступившая в территориальные органы внутренних дел, о возможных нарушениях общественного порядка либо избирательного права была зарегистрирована, и по ней приняты меры в соответствии с компетенцией и действующим законодательством», - сообщил зам. начальника полиции УМВД России по Пензенской области Анатолий Трыханов.

Всего для охраны общественного порядка в дни голосования на территории региона было привлечено свыше 6 000 сотрудников полиции.