Общество

Поисковики напомнили пензенцам базовые правила выживания

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В пензенских лесах пропадают люди. За одни прошлые сутки заблудилось семь грибников, и это только те, о которых стало известно добровольцам отряда «Лиза Алерт». Поисковики уверены, что таких на самом деле больше.

«Заплутать может и молодой, человек, и с детьми теряются. Львиная доля приходится, конечно, на поиск пожилых, потому что они не любят брать с собой мобильные телефоны. Соответственно, они не могут позвонить спасателям. А еще родственники, даря телефоны, не учат ими пользоваться», - рассказала координатор поисково-спасательного отряда Наталья Аникина.

Так произошло и с 80-летним мужчиной, который вместе со своим братом отправился за грибами в Никольский район.

«Договорились выходить к машине. Один вышел, второй - нет. История, в принципе, типичная: мобильный телефон остался в машине, чтобы в лесу случайно не пропал. В машине остались и еда, и вода. Постоянно мы повторяем: если вы взяли с собой еду и воду, не надо оставлять их в машине, берите с собой», - напомнила Наталья Аникина.

Эта история закончилась благополучно, несмотря на то что дедушка провел ночь в лесу в заморозки. Пожилой мужчина все время искал выход. Утром он наткнулся на лесников.

Волонтеры «Лизы Алерт» перечислили важные правила, которые нужно помнить, собираясь за грибами.

Первое - обязательно предупредить своих близких, в какой лес и с кем вы едете, когда планируете вернуться.

Второе - иметь при себе не только заряженный телефон, но и аккумулятор к нему. На номер службы спасения 112 можно позвонить даже без сим-карты.

Третье - взять воду и еду. Очень хорошо зарекомендовали себя различные так называемые батончики: занимают мало места, легкие и питательные.

Четвертое - обязательно тепло одеваться, причем в яркие вещи, а не камуфляжной расцветки. Подходят накидки со световозвращающими элементами.

Пятое - не паниковать, если заблудились, и звонить поисковикам по номеру 8 (800) 700-54-52.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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Гость||

Я тоже,взял воду,бутерброды, презервативы итог,развелся

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