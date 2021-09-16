Общество

В Пензе зарегистрировали 199 новых случаев коронавируса

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В Пензенской области зарегистрировали 234 новых случая заражения коронавирусом. Об этом в четверг, 16 сентября, сообщил региональный оперативный штаб.

Большинство положительных тестов оказалось у жителей Пензы - 199. Оставшиеся 35 распределились по муниципальным образованиям следующим образом: 14 пришлось на Пензенский район, 7 - на Мокшанский, по 4 - на Каменский район и город Заречный, 3 - на Земетчинский район, 2 - на Бессоновский и 1 - на Кузнецкий.

Вечером 15-го числа оперштаб распространил информацию о смерти еще 17 жителей региона от COVID-19 и выписке из медицинских учреждений 243 пациентов.

За все время в Пензенской области подтвердилось 67 225 случаев коронавируса. 2 426 зараженных скончались, 56 260 - выздоровели.

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Гость||

Чудный у нас народ. Сидят в общественном транспорте без масок, отсюда вывод, что возможно привитые. Как только заходит человек в маске и тот который сидел без маски, глядя на него, достает из кармана маску. До сих пор своего мнения нет. А что подумают другие? Вам не всё равно, что о Вас подумают, главное, чтобы не загреметь в больницу. Стадо, просто стадо.

Гость||

Гость писал(a):

До сих пор своего мнения нет.
на фсё ево воля наша дела теляча

Гость||

Верим,верим.Пиши те Ышо.

Гость||

14.01.пора бы уже вместо Ника гость, под ником Фома Неверующий писать, больше подходит. А свое верю, не верю сверни в трубочку и засунь сам знаешь куда.

Гость||

Гость писал(a):

14.01.пора бы уже вместо Ника гость, под ником Фома Неверующий писать, больше подходит. А свое верю, не верю сверни в трубочку и засунь сам знаешь куда.
Нука,расскажи ка нам всем,куда ты там засовываешь что-то себе и Фоме предлагаешь,а мы не знаем и он наверное тоже не знает.Он же неверуюший,сама пишешь.Курочка.

Имя: Гость
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