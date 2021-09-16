В Пензе зарегистрировали 199 новых случаев коронавируса

В Пензенской области зарегистрировали 234 новых случая заражения коронавирусом. Об этом в четверг, 16 сентября, сообщил региональный оперативный штаб.
Большинство положительных тестов оказалось у жителей Пензы - 199. Оставшиеся 35 распределились по муниципальным образованиям следующим образом: 14 пришлось на Пензенский район, 7 - на Мокшанский, по 4 - на Каменский район и город Заречный, 3 - на Земетчинский район, 2 - на Бессоновский и 1 - на Кузнецкий.
Вечером 15-го числа оперштаб распространил информацию о смерти еще 17 жителей региона от COVID-19 и выписке из медицинских учреждений 243 пациентов.
За все время в Пензенской области подтвердилось 67 225 случаев коронавируса. 2 426 зараженных скончались, 56 260 - выздоровели.
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Чудный у нас народ. Сидят в общественном транспорте без масок, отсюда вывод, что возможно привитые. Как только заходит человек в маске и тот который сидел без маски, глядя на него, достает из кармана маску. До сих пор своего мнения нет. А что подумают другие? Вам не всё равно, что о Вас подумают, главное, чтобы не загреметь в больницу. Стадо, просто стадо.