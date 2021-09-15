Покупатель дважды заплатил за машину из-за долгов экс-владельца

15.09.2021 | 08:36

В Каменском районе приставы нашли заложенное имущество и вернули кредитору крупную сумму - 1 млн рублей.

«Некогда организация, выращивающая сельхозпродукцию, взяла у одного из поставщиков заемные средства на приобретение телескопического погрузчика, оставив его в залог как гарант возврата займа.

Но в период пандемии что-то пошло не так с выращиваемыми культурами и долг кредитору не был возвращен. Договориться о возврате суммы или имущества две организации не смогли, и дело было разрешено в судебном порядке», - сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Пензенской области.

Служители Фемиды постановили взыскать с должника всю сумму, однако, как оказалось, фирма прекратила свое существование и имущество, в том числе погрузчик, распродала.

Приставы с помощью Госжилстройтехинспекции установили нового владельца техники и посоветовали взыскателю (кредитору) «истребовать свое имущество, находящееся у третьего лица».

«Новый владелец погрузчика посчитал, что ему выгоднее оплатить сумму долга, нежели вести судебные тяжбы, и полностью погасил сумму долга взыскателю за свою уже технику. Таким образом, он дважды приобрел себе погрузчик, но не стал расставаться с имуществом», - добавили в пресс-службе.