Общество

Покупатель дважды заплатил за машину из-за долгов экс-владельца

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В Каменском районе приставы нашли заложенное имущество и вернули кредитору крупную сумму - 1 млн рублей.

«Некогда организация, выращивающая сельхозпродукцию, взяла у одного из поставщиков заемные средства на приобретение телескопического погрузчика, оставив его в залог как гарант возврата займа.

Но в период пандемии что-то пошло не так с выращиваемыми культурами и долг кредитору не был возвращен. Договориться о возврате суммы или имущества две организации не смогли, и дело было разрешено в судебном порядке», - сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Пензенской области.

Служители Фемиды постановили взыскать с должника всю сумму, однако, как оказалось, фирма прекратила свое существование и имущество, в том числе погрузчик, распродала.

Приставы с помощью Госжилстройтехинспекции установили нового владельца техники и посоветовали взыскателю (кредитору) «истребовать свое имущество, находящееся у третьего лица».

«Новый владелец погрузчика посчитал, что ему выгоднее оплатить сумму долга, нежели вести судебные тяжбы, и полностью погасил сумму долга взыскателю за свою уже технику. Таким образом, он дважды приобрел себе погрузчик, но не стал расставаться с имуществом», - добавили в пресс-службе.

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Гость||

Вот она Россия мать.

Гость||

Ну если денег полно, то чего бы ими не сорить.

Гость||

Можн и в третий раз зайти, раз так пошло. Наверняка погрузчик с какими-нить проблемами, экологическими или еще какими... В третий раз поди тоже заплатит, не впервой чай.

Гость||

Новый владелец покупал явно не по рыночной цене, если вообще покупал.

Имя: Гость
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